Ghost Trick Test

Teaser Lange Zeit war dieses besondere Adventure ein Geheimtipp für Nintendo-DS-Besitzer. Fast 13 Jahre nach der Erstveröffentlichung erweist Capcom dem Kleinod mit einem HD-Remaster die verdiente Ehre.

In der Geisterwelt sieht alles rötlich aus. Die blauen Kreise zeigen euch die "Kerne", in die ihr springen könnt (das Format des aktiven Bildschirms entspricht der Urversion, der Rest ist nur ein Rahmen).

Die Faszination von Ghost Trick

In dieser Szene haben wir mit unseren Geistertricks eine Dame im Kronleuchter gefangen. Ganz schön unhöflich, aber nötig.

Knackige Grafik

Der Protagonist und seine neue Bekannte gehen gemeinsam durch dick und dünn.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAls ich von der Ankündigung der HD-Remaster-Version vonerfuhr, war mein erster Gedanke: Hoffentlich bekommt dieses kleine Meisterwerk jetzt endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient hat! Denn es ist in vielerlei Hinsicht wirklich etwas Besonderes, was ich noch ausführen werde. Im letzten Jahr hatte ich schon für das ursprüngliche Capcom-Adventure aus dem Jahr 2010 geschwärmt , in diesem Test nehme ich für euch das HD Remaster auf dem PC unter die Lupe.Der kreative Kopf hinter diesem übernatürlichen Rätsel-Thriller ist, der unter anderem als Director, Writer sowie als japanische Originalstimme für Phoenix Wright großen Anteil an der Ace Attorney -Serie hat. In Ghost Trick bedient er sich der alten "Held ohne Gedächtnis"-Prämisse und schafft es, eine zugleich spannende, tragische als auch witzige Geschichte zu erzählen. Dazu kommen interessante Charaktere und vor allem einzigartige Spielmechaniken. Doch kann, was vor 13 Jahren auf einem japanischen Handheld funktionierte, uns heutzutage auf modernen PCs und Konsolen abholen?Der Name deutet es schon an: Ihr spielt einen Geist, dem auf übernatürliche Weise besondere Kräfte ("Tricks") zugeteilt wurden. Als Lehrmeister steht euch zu Beginn die Schreibtischlampe "Ray" zur Seite. Sie erklärt, dass ihr ab sofort in "Kerne" von Gegenständen springen und diese manipulieren könnt. Dazu wechselt ihr per Knopfdruck in die rötliche Geisterwelt, in der als praktischer Nebeneffekt die Zeit stehenbleibt. So könnt ihr in Ruhe nach in Reichweite liegenden blauen Kernen Ausschau halten, mit denen ihr euch über den Bildschirm bewegt. Wenn ihr per Knopfdruck wieder in die Welt der Lebenden zurückkehrt, läuft nicht nur die Zeit weiter, ihr könnt auch den gerade "beseelten" Gegenstand manipulieren. Zu Beginn auf dem Schrottplatz öffnet ihr beispielsweise eine Schranke, um einen Attentäter abzulenken und somit daran zu hindern, jemanden zu töten.Doch damit nicht genug: Der mächtigste Trick, mit dem ihr gesegnet wurdet, ist das Einfahren in kürzlich verstorbene Personen. Ihr dürft dann sowohl mit ihnen reden, als auch die Zeit auf vier Minuten vor deren Todeszeitpunkt zurückdrehen. Damit habt ihr die Möglichkeit, sie wiederzubeleben – was ihr im Laufe des Spiels häufiger macht. Der letzte Trick, den ihr zu Beginn lernt, ist die Fernreise über die Telefonleitung. So könnt ihr immer wieder in neue oder auch bereits bekannte Szenarien springen. Später werden diese Mechaniken noch erweitert, denn ihr werdet herausfinden, dass ihr nicht der einzige Geist seid, der Tricks drauf hat. Andere Geister, andere Tricks...Nach dem Start des Spiels bekomme ich die üblichen "Autospeicher"-Hinweise angezeigt und darf dann als erstes mein Buttonlayout wählen - bevorzuge ich die Playstation- oder Xbox-Symbole? Oder möchte ich mit Maus und Tastatur spielen? Alles kein Problem. Die Sprachauswahl lässt neben deutschen Texten noch acht weitere Sprachen zu, eine Sprachausgabe gibt es allerdings nicht. Besonders die Option, ungelesenen Text schnell Vorspulen zu können, gefällt mir als ungeduldiger Zeitgenosse besonders gut.Als dann das erste Kapitel startet, springt mir die knackig-scharfe Grafik ins Auge. Die ursprünglich pixeligen Hintergründe und Figuren, die mir damals schon gefallen hatten, kommen in der neuen HD-Fassung richtig gut rüber! Im Hintergrund ertönt die mir bekannte Musik – neu arrangiert und in bester Qualität. Falls ich möchte, kann ich optional auch die Originalstücke erklingen lassen. So gefällt mir das bei einem Remaster!