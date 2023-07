DU 6/2023: Das spielen unsere User

Ganon: The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (Switch)

In den letzten sechs Wochen verbrachte Ganon etwa 60 Stunden mit The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom. Zeit für ein Zwischenfazit!



So groß meine Vorfreude auf Tears of the Kingdom war, so hatte ich doch auch Zweifel: Wenn es dem Vorgänger Breath of the Wild so stark ähnelt, würde es mich dann noch einmal genauso faszinieren und begeistern können? Tja, ich kann nur sagen: Oh ja, absolut!



Als ich nach den ersten Stunden meine vier Zielpunkte für die Hauptquest bekommen hatte, dachte ich mir, dass ich die diesmal viel gezielter ansteuern würde. Schließlich kannte ich die Welt drumherum ja schon. Haha, von wegen! Das eigentlich altbekannte Hyrule wurde mit so vielen neuen Elementen befüllt, dass ich doch wieder an jeder Ecke interessante Ablenkungen finde. Die Möglichkeit, per Ultrahand Fahrzeuge zu konstruieren, nutze ich dabei eher selten, dafür fehlt es mir an Kreativität und Geduld, immer wieder dieselben Schritte durchzuführen. Denn anders als die althergebrachten Pferde gehen die verloren, wenn ich sie irgendwo stehen lasse. Es gibt wohl eine Möglichkeit, Baupläne zu speichern, allerdings habe ich die noch nicht erlangt...



Die vorab groß beworbenen Himmelsinseln sind nett, machen aber nicht viel Spielzeit aus. Ganz anders der bis zum Release geheim gehaltene Untergrund. Hier gibt es noch einmal richtig viel Fläche zu erkunden. Leider ist der optisch sehr trist und schafft es im Gegensatz zur Oberwelt nicht, die veraltete Technik durch einen hübschen Stil zu kaschieren. Aber gelegentliche Ausflüge in diese lebensfeindliche Welt sind durchaus spannend.



So, aber jetzt muss ich weiterspielen. TotK hat mich voll in seinem Bann und wird mich so bald nicht loslassen. Ich liebe es!