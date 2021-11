Kingdom - Two Crowns: Norse Lands Test+

Teaser Die Erweiterung führt nicht nur neue Landschaften und Geheimnisse ein, sondern bietet als Herrscher eines Wikinger-Volks ein neues Spielgefühl.

Anfang wunderte ich mich über den Zweck dieser schwebenden Steine, die in Reichen ab einer gewissen Größe auftauchen. Später hatte ich ein schönes Aha-Erlebnis, als ihr Zweck sehr offenkundig wurde.

Schöne neue Ländereien

Bei der Steinstatue rechts vom wackeligen Birkenwall kann ich für den Preis einer Münze den Schildwall-Befehl ausrufen.

Schärft die Axt

Wenn euer Haupthaus eine gewisse Ausbaustufe erreicht hat, könnt ihr wie im Hauptspiel bei der Bankerin Münzen einlagern lassen, wenn im Geldbeutel (oben rechts) kein Platz mehr ist. Das solltet ihr auch tun, um euch auf die rauen Winter vorzubereiten.

Alte Macken

Meinung: Hagen Gehritz Norse Lands geht mit den aggressiveren und zugleich verletzlicheren Wikingern ein gutes Stück weiter als die bisherigen Gratis-DLCs (die vor allem ein anderes Setting und nur mechanische Detailunterschiede brachten) und bietet eine andere Erfahrung, die den aufgerufenen Preis in meinen Augen rechtfertig.



Die einfache Mechanik, die aber viele Möglichkeiten bietet, zeichnet Kingdom nach wie vor aus. Da ich möglichst viel aus dem Tag rausholen will, bevor nachts die Greed angreifen und auch die Erkundungstrips in die Wälder jenseits meiner Mauern mit Entdeckungen locken, entsteht ein schöner Sog, bei dem ich schnell länger hängen bleibe, als ich es mir vorgenommen habe.



Trotzdem ist Norse Lands nicht die ganze Zeit Stress. Die detailverliebte Pixelgrafik und der rundum gelungene Soundtrack sorgen in den ersten zehn Spieltagen mit wenigen Gegnern für eine entspannte Atmosphäre. Mit fortschreitender Spieldauer wird Norse Lands aber ziemlich hart. Game Over werden nicht ausbleiben, bevor ihr es schafft, die Greed-Portale auf allen Inseln zu zerstören und die Kampagne zu gewinnen. Schade ist, dass neben der Kampagne keine neue Herausforderungs-Insel mit dem Setting enthalten ist und ihr auch nicht optional die Wikinger in den bestehenden Challenges nutzen könnt.



Dazu kommen ein paar alte Macken, wie dass ihr zu wenig Einfluss darauf habt, wie sich eure Untertanen auf die Grenzen verteilen und wie sie Aufgaben priorisieren, was im falschen Moment euren Untergang bedeuten kann. Auch könnt ihr nach wie vor einen erteilten Befehl nicht abbrechen. Gemeinsam Norse Lands erschien aber auch ein willkommener Patch fürs Hauptspiel, sodass nun zum Beispiel Schützen endlich Posten weit hinter der Grenze verlassen, um leerstehende Türme an der Front zu besetzen.



Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie-Reihe bietet einen Mix aus Aufbau und Erkundung bei Tag und Abwehrgefechten bei Nacht aus 2D-Seitenperspektive. Die größte Besonderheit ist die genial minimalistische, aber vielseitige Kernmechanik: Fast alles regelt ihr, indem ihr mit Geld um euch werft. Läuft euch ein Obdachloser vors Pferd, werft eine Münze und er sammelt sie auf und dackelt brav als Untertan hinter die schützenden Mauern eures Reichs. Steht ihr vor dem Schmied, seht ihr über dem Gebäude drei runde Umrisse. Haltet also eure Spendierhosen-Taste gedrückt, seht den drei Münzen beim Flug in die Umrandung zu und schon liegt ein Hammer bereit, den sich ein Untertan ohne Job automatisch schnappt, der forthin selbstständig kaputte Mauern repariert oder Türme und andere Gebäude aufbaut. Kingdom - Two Crowns (im Test, Note 7.0 ) verfeinerte das Prinzip weiter und löste das Roguelike-Prinzip der Reihe durch eine Kampagne ab, in der ihr Schiffe repariert habt, um von Insel zu Insel zu segeln und neue Reittiere, Upgrade-Stufen und mehr freizuschalten. Dabei krankte es trotz Suchtfaktor noch an ein paar Ungeschliffenheiten und nicht zuletzt Bugs – besonders im neuen Koop-Modus.Nach dem es zuvor mitundzwei Gratis-DLC mit kleinen mechanischen Anpassungen gab, erscheint nun mit Norse Lands das erste Addon, für das ihr nochmal zahlen sollt. Dieser Test verrät, warum sich die Investition für Fans des Hauptspiels lohnt, aber der begleitende Patch auch für Neulinge eine gute Gelegenheit bietet, dem Indie-Titel eine Chance zu geben.Wie der Name schon verrät, verschlägt es euch in Norse Lands in kühlere Gefilde. Ihr findet euch als Herrscher eines an die Wikinger erinnernden Volkes wieder, die Wälder lassen an Skandinavien denken und ihr trefft auf Statuen mit grimmig schauenden bärtigen Gestalten und wenn ihr einen Baum markiert, der gefällt werden soll, taucht eine kleine nordische Rune auf der pixeligen Rinde auf. Die Pixelgrafik überzeugt mit vielen Details und idyllischen Panoramen im Hintergrund. Lediglich bei meinen Aufgebauten Reichen stört es mich wieder, dass es nicht mehr zufällige Deko-Elemente im Hintergrund gibt, damit die Reiche auf jeder Insel auch individueller aussehen.Zur leckeren Optik gesellt sich ein atmosphärischer Soundtrack, der in Zusammenarbeit mit der Indie-Pop-Bandentstand. Einige Tracks laden mit wortlosem Gesang ein, die Seele baumeln zu lassen, andere treiben bei der Erkundung der Wälder an.Obwohl Norse Lands ein Addon ist, beginnt die neue Kampagne mit der Erklärung einiger weniger Grundlagen. Wieder liegt ein großer Reiz darin, dass ihr durch Experimentieren herausfinden müsst, was eure Investition bringt und was es für Wechselwirkungen gibt. Wenn ihr Bäume fällt, tummeln sich etwa auf den leeren Wiesen Kaninchen und Eichhörnchen, die eure Bogenschützen tagsüber jagen. So sammeln sie Münzen, die sie euch geben, wenn ihr bei ihnen stehen bleibt. Ihr wollt aber möglichst lange nicht das Waldstück beim nützlichen Händler abholzen, denn der sucht sonst für immer das Weite. Dabei habe ich nun bewusst keine neuen Beispiele aus dem DLC gewählt, denn ein Spaßfaktor an Norse Lands sind die neuen Elemente, die es zu entdecken gibt. Erstmals gibt es sogar kleine Rätsel – bei gewissen Statuen etwa tauchen. nur Interaktionsmarker auf, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt, die vage durch Symbole angedeutet werden.Die größte Besonderheit von Norse Lands sind die veränderten Mechaniken eures neuen Wikinger-Volks: Bisher war Kingdom nachts ein vornehmlich passives Tower-Defense-Spiel (auch wenn es einzelne Reittiere und Elemente gab, mit denen ihr aktiver eingreifen konntet). Ihr habt möglichst mächtige Mauern und Schützentürme gebaut, um die immer größeren Gegnerwellen aufzuhalten, die später sogar von beiden Seiten gleichzeitig angreifen. Bei der Maurerausbildung haben die Nordmänner aber gepennt und so zimmern sie nur schwachbrüstige Befestigungen. Dafür schwingen sie liebend gern Axt und Speer. Im Hauptspiel waren Zivilisten wehrlos, bei den Wikingern aber kämpft jeder bis zum Letzten, damit die nächtlich attackierenden Greed ihnen nicht ihre Waffen oder ihre Münze stehlen, um sie wieder zu Obdachlosen zu machen.Dazu gibt es eine zusätzliche Nahkampfklasse und ihr könnt eure Krieger mit Schilden ausstatten, damit sie auf Kommando einen Schildwall bilden und sich auf die Greed stürzen. Zusammen mit den Artefakten nimmt in Norse Lands daher eure aktive Beteiligung in der Schlacht zu und ihr seid auch zum Umdenken bei der Reichsplanung gezwungen, da ihr in späteren Wellen immer an beiden Grenzen präsent sein solltet, da die äußersten Wälle sehr wahrscheinlich nachgeben werden. Im Koop habt ihr es in dieser Hinsicht leichter, da dann an jedem der beiden Grenzen des Reichs ein Monarch bereit stehen kann.Dazu müsst ihr fleißig neue Rekruten besorgen, um bei dem größeren Nahlampffokus den mit jedem Spieltag wachsenden Greed-Horden fertig zu werden – schließlich fallen bei jedem Kampf erstmal Truppen aus, denen von Greed die Waffen gestohlen wurden. Da hilft es, dass Obdachlosenlager nun nicht mehr verschwinden, wenn ihr den Wald darum abholzt. Stattdessen könnt ihr auf den Ruinen ein Wohnhaus bauen und die darin spawnenden Bewohner anwerben – die Kosten jedoch ein Vielfaches mehr!Wenn die Greed eure Krone stehlen (beziehungsweise beide Kronen im Koop), dann startet ihr in dem Roguelite mit neuen Monarchen auf der ersten der sechs Inseln. Eure bis dahin aufgebauten Reiche sind noch vorhanden, wenn auch sehr ramponiert. Der Wiederaufbau ist aber vergleichsweise günstig und da ihr beim Aufbruch von einem Reich alle bis dahin freigeschalteten Eilande als Ziel wählen könnt, kommt ihr schneller wieder an die Stelle, wo ihr draufgegangen seid. Wenn ihr besondere Upgrades mit den seltenen Edelsteine freigeschaltet habt, dann bleiben die erhalten und ihr müsst nur erneut die zusätzlich geforderten Münzen zahlen, um etwa ein neues Reittier zu satteln. So entsteht nicht das Gefühl, ganz von vorne anzufangen, zumal eingelagerte Münzreserven in euren Haupthäusern auch überleben. Wenn ihr aber wiederum Edelsteine in ein Reittier investiert habt, dass ihr hinterher wenig berauschend findet, werdet ihr diese Investition in der Kampagne nie wieder rückgängig machen können und braucht entsprechend länger, um Edelsteine für andere Upgrades zu besorgen, die euch vielleicht eher das Herrscherleben erleichtert hätten. Durch die Trail&Error-Natur von Kingdom ist das ohne Hinzuziehen des Wikis nicht vorher abzusehen, aber anders als in meinem Test zum Hauptspiel hatte ich nicht das Gefühl, mich in eine Ecke manövrieren zu können, bei der ich besser ganz von vorn beginne.Nach wie vor gehört es aber zum Lernprozess in Kingdom dazu, die (Un)Logik der KI der Untertanen zu verinnerlichen, die ihr nur indirekt durch eine Investition von Münzen anleitet und dabei habt ihr beispielsweise keinen Einfluss darauf, ob Handwerker, die auf der anderen Seite des Reiches besser automatisch Mauern reparieren sollten, anfangen zu einer Baustelle zu laufen, obwohl die sowieso von einem anderen Kollegen vorher erreicht wird. Oder ihr wünscht euch mehr Bogenschützen auf der linken Seite aber alle gehen nach rechts, weil ihr ungünstigerweise für die Seite einen Anführer rekrutiert hat, der noch sein Squad an Bogenschützen auffüllt, obwohl das in eurer Planung die niedrigere Priorität hat.Doch auch wenn einige solcher alten Macken noch bestehen, hat sich viel über Patches in den letzten zwei Jahren im Hauptspiel gebessert – nicht zuletzt in Sachen Stabilität beim Koop-Modus. Auch mit dem Release von Norse Lands ist ein neuer großer Patch für das Hauptspiel erschienen, der eine komfortable Neuerung bringt: Habt ihr früher Türme errichtet, musstet ihr schon in die Zukunft denken, da einmal besetzte Türme immer besetzt blieben und ihr in Kingdom nie einen Befehl zurücknehmen oder ein Gebäude abreißen könnt. Habt ihr also zu viele Türm gebaut, hattet ihr später Probleme, genug neue Rekruten für die äußeren Türme zu finden, während die Schützen auf ruhigen Schnarchposten irgendwo zwischen Grenze und Haupthaus sich jeden Abend langweilten. Besagter Patch gibt diesen Gesellen nun die Erleuchtung, eigenständig den Arbeitsplatz zu wechseln. Auch hier ist nicht immer klar, wann das ausgelöst wird. Doch solche Verbesserungen machen es auch attraktiver denn je, dem Hauptspiel Kingdom - Two Crowns eine Chance zu geben.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)