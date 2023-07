All Elite Wrestling - Fight Forever User-Artikel

Teaser Lange mussten Wrestlingfans auf das erste Spiel von AEW warten. Ob es sich gelohnt hat, versuche ich im folgenden User-Test zu beantworten.

Die Entstehungsgeschichte von AEW

Ausschnitte aus der bisherigen AEW-Geschichte sind auch im Spiel eingearbeitet.

Wo liegt der Unterschied zwischen AEW und WWE?

CM Punk und MJF, die



Wer nun neugierig geworden ist: Die Shows Dynamite und Rampage lassen sich auch in Deutschland verfolgen. Entweder spät Abends auf den Sender DMAX oder auf dem Günter Zapf, Mike Ritter und Oliver Copp. Leider ist die neueste zweistündige Wochenshow, AEW Collision, derzeit nicht im deutschen Fernsehen zu sehen. Wir wollen zur Spielbesprechung kommen. Deshalb werde ich versuchen, diesen Teil kurz zu halten. AEW bietet einen viel stärkeren Fokus auf die Matches selbst. Natürlich gibt es auch Promos und Storylines, aber diese sind nicht so dominant wie in den WWE Shows. Außerdem haben die Wrestler selbst viel mehr Einfluss auf ihr eigenes Gimmick, können Promos frei gestalten und haben auch sonst viel mehr kreativen Spielraum. Ein Beispiel für eine der besten und intensivsten AEW-Storylines seit 2019 wäre die Fehde zwischenund, die in diesem 45-minütigen Video sehr gut zusammengefasst ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich AEW mit einer Mischung aus ernsten Geschichten und verschiedenen Wrestling-Stilen an ein eher erwachsenes Publikum richtet.Und das ist die eigentliche Komik an der Sache: Weil AEW es schafft, mit seiner dezidiert erwachsenen Ausrichtung letztlich ein sehr viel jüngeres Publikum anzusprechen. Schaut man sich die Marktdaten an, so werden die WWE-TV-Shows von deutlich älteren Zuschauern verfolgt. Menschen, die WWE schon seit Jahrzehnten sehen. In der jüngeren, werberelevanten Zielgruppe sind die AEW-TV-Shows der WWE oft ebenbürtig und teilweise sogar erfolgreicher.Daher hat sich auch das WWE-Programm in den letzten Jahren wieder etwas verändert, wurde wieder etwas ernsthafter und setzt mittlerweile wieder auf langfristigere Storylines. Das ist ja das schöne, wenn es einen Wettbewerb gibt: Beide Seiten versuchen das beste Produkt abzuliefern und in diesem Fall profitieren die Wrestlingfans von besseren Shows.Wer nun neugierig geworden ist: Die Shows Dynamite und Rampage lassen sich auch in Deutschland verfolgen. Entweder spät Abends auf den Sender DMAX oder auf dem offiziellen Youtube-Kanal . Kommentiert werden die Shows vonund. Leider ist die neueste zweistündige Wochenshow, AEW Collision, derzeit nicht im deutschen Fernsehen zu sehen.

Chris Jericho beim Ausführen des Liontamer - seit 30 Jahren einer seiner Finishing Moves.

Ich bin Wrestling-Fan seit 1992. Aufgewachsen bin ich mit WWE (World Wrestling Entertainment) und den Monday Night Wars Ende der 90er zwischen WWE und WCW. In den späten 2000ern kühlte sich mein Verhältnis zum Branchenprimus stark ab und ich begann mich für Independent Wrestling und japanisches Wrestling zu interessieren. Seit etwa 10 Jahren verfolge ich die WWE gar nicht mehr, dafür umso leidenschaftlicher den Rest der Wrestlingindustrie. So istauch mein erstes großes Wrestling-Spiel als Gamer seit 10 Jahren. So viel zu meinem Wrestlinghintergrund. Der als Kontext sicherlich wichtig ist, um diesen User-Test einordnen zu können. Bevor ich aber zu meiner eigentlichen Auseinandersetzung des Spiels komme, noch ein paar Worte zur AEW. Denn vielleicht gibt es unter euch Leser, die während der Boom-Phase in den 90ern viel Wrestling geschaut haben, dann jedoch den Anschluss verloren...Als, der damalige Besitzer der WWE, im Jahr 2001 den Konkurrenten WCW aufkaufte, sollte für zwei Jahrzehnte ein Monopol in der Wrestlingbranche entstehen. Während sich bis dahin zwei Promotions auf Augenhöhe begegneten und um Einschaltquoten, aber auch um Talente konkurrierten, konnte die WWE in den folgenden Jahren das Geschehen in der Branche bestimmen. In der Folge entstanden Independent Ligen, allen voran Ring of Honor (ROH) oder auch Impact Wrestling (damals noch Total Nonstop Action). Über zwei Jahrzehnte hinweg konnte jedoch keine dieser Wrestling-Promotions auch nur annähernd an die Erfolge der WWE anknüpfen. Auch wenn die Independent-Szene vor allem ab den 2010er Jahren immer mehr zur Heimat der von der WWE enttäuschten Hardcore-Wrestling-Fans wurde. Denn WWE verlor über die Jahre den Anschluss an die veränderten Sehgewohnheiten und Vorlieben der Wrestlingfans. Mit unterkomplexen Storylines und kindlichen Charakteren fokussierte man sich auf Kinder und Familien als Hauptzielgruppe.Vor diesem Hintergrund antwortete der Wrestlingjournalistim Mai 2017 auf Twitter einem Fan auf die Frage, ob ROH mehr als 10.000 Tickets für eine Show verkaufen könne, dass er sich nicht vorstellen könne, dass irgendeine andere Promotion als WWE in naher Zukunft so viele Tickets verkaufen könne.und das Tag Team The Young Bucks (und) nahmen diese Antwort als Herausforderung auf und wetteten mit Meltzer. Die drei Wrestler waren damals bei der japanischen Promotion New Japan Pro Wrestling (NJPW), die eine enge Partnerschaft mit ROH pflegte. Die Idee zum Wrestling-Event All In war geboren. Eine Show die am 1. September 2018 abgehalten wurde und Wrestler von ROH, NJPW, Impact Wrestling, den beiden mexikanischen Ligen CMLL und AAA sowie den US-Ligen NWA und MLW eine Bühne gab. Mehr als 11.000 Tickets wurden verkauft. Noch wichtiger: Pay-per-View generierte eine Buyrate von 50.000 Bestellungen. Zum Vergleich: Die letzten PPVs der WWE im Jahr 2013 hatten oft zwischen 100.000 und 200.000 Bestellungen. Danach startete die WWE ihren eigenen Streaming-Dienst und stellte das PPV-Modell ein. Mit 50.000 Bestellungen hatte damals niemand gerechnet und es wurde als großer Erfolg gewertet.Die vier Wrestler Cody Rhodes,und die Young Bucks verließen daraufhin NJPW und gründeten zusammen mit den Geschäftsleutenundihre eigene Promotion: All Elite Wrestling. Die Khans sind Multimilliardäre und besitzen unter anderem das NFL-Team Jacksonville Jaguars und den britischen Fußballclub Fulham FC, der in der Premiere League spielt. Diese Verbindungen ermöglichten eine bis heute andauernde Partnerschaft mit dem Medienkonzern WarnerDiscovery.