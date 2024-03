PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Während des Kickoff Showcase der MIX am vergangenen Freitag hat Publisher Raw Fury mit einem neuen Teaser-Trailer angekündigt, das sich neue Inhalte für das Sidescrolling-Strategiespiel Kingdom - Two Crowns (im Test) in Entwicklung befinden. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Weitere Details sollen in den nächsten Monaten folgen.