Amazon Prime Gaming im Januar mit The Evil Within 2 und Dishonored 2

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, und schon könnt ihr euch (als Amazon-Prime-Abonnent) wieder Spiele ohne Zusatzkosten in euer digitales Gaming-Archiv legen. Im Januar steht euch ab sofort der Survival-Horror-Titel The Evil Within 2 (im Test, Note: 8.5) zur Verfügung, den ihr als GOG-Key bereitgestellt bekommt. Schon etwas länger steht euch der Abruf eines GOG-Keys für Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (im Test, Note: 9.0) zur Verfügung, ihr habt dafür aber wie bei den anderen aufgelisteten Spielen den gesamten Januar 2023 Zeit.

Die weiteren Spiele im Januar lauten:

Beat Cop (Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) via GOG.com

(Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) via GOG.com Breathedge (Survival-Action; zum Spiele-Check; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher

(Survival-Action; zum Spiele-Check; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher Chicken Police - Paint It Red (Detektivspiel; zur News; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher

(Detektivspiel; zur News; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher Faraway 2 - Jungle Escape (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher Lawn Mowing Simulator (Berufssimulation; zum Spiele-Check; zur Strafstunde des Kritikers; zum Steckbrief) via Amazon Games Launcher

