Wer nur oberflächlich die Neuerscheinungen bei Steam verfolgt, wird zwangsläufig auf das Genre der Berufssimulation stoßen. Bislang habe ich um einen Großteil dieser Produktionen einen Bogen gemacht. Zu absurd muten mir die Spielinhalte an. Zu absurd ist die Vorstellung, die Arbeitsroutinen von Alltagsberufen in meiner Freizeit virtuell nachzuspielen. Eine faire Chance soll derjedoch erhalten. Wobei Rasenmähen ja schon im echten Leben kein großer Spaß ist...Bei den Spielmodi steht euch neben dem Karriere- auch der Herausforderungsmodus zur Auswahl. In letzterem setzt ihr euch mit ungünstigen Vorzeichen hinter das Lenkrad eines Rasenmähers. Beispielsweise ist nur wenig Benzin im Tank oder ihr müsst innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne fertig werden. Diese nervenzerfetzenden Missionen schaltet ihr jedoch erst im Laufe der Karriere frei.Deshalb gründet ihr im Karriere-Modus erstmal ein (lediglich) aufs Rasenmähen spezialisiertes Unternehmen und erwerbt euer erstes professionelles Mäh-Gerät. Die weiteren Meilensteine eurer Firma erspäht ihr bereits im Spielmenü: Ein größeres Firmengelände, Angestellte, mehr und leistungsstärkere Rasenmäher sollen es sein. Natürlich kosten die Verbesserungen Geld, das ihr noch nicht besitzt. Zudem wollt ihr den Ruf eurer Firma verbessern. Rufpunkte verdient ihr über Kundenaufträge (und Werbung). Also wählt ihr einen Auftrag und schwingt euch aufs Arbeitsgerät.Bevor ihr dem hochgewachsenen Grün zu Leibe rückt, steht die Gelände-Prüfung an. Bei der entfernt ihr vor dem Mähen alle Hindernisse, die euren Rasenmäher beschädigen können, zum Beispiel Äste, Kinderspielzeuge und Gartenzwerge. Anschließend startet ihr den Motor, stellt die richtige Schnitthöhe ein und lasst das Gras euer rotierendes Messer spüren. Auf der Fahrt gilt es Kollisionen zu vermeiden, keine Furchen im Rasen zu hinterlassen, Blumen nicht umzusäbeln und den vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten. Denn jede Verfehlung wird bestraft, was sich negativ auf eure monetäre Entlohnung auswirkt.Ein kompletter Auftrag verschlingt je nach Größe des Grundstücks 15 bis 45 Minuten Fahr- und Lebenszeit. Währenddessen tuckert ihr bei einer Grundgeschwindigkeit zwischen vier bis neun Kilometern pro Stunde auf einer imaginären Ideallinie, haltet den Motor eures Mähers im grünen Bereich, handelt euch keine Strafen ein und verplempert keine Zeit. Neben dem Lenken widmet ihr euch intensiv dem Gaspedal: Sofern ihr einen Controller nutzt, drückt ihr während der gesamten Fahrt den entsprechenden Schulter-Button mit unterschiedlicher Intensität. Das ist auf Dauer nicht nur eintönig, sondern auch anstrengend.Leider bietet auch der Management-Teil des Lawn Mowing Simulators wenig Dynamik, geschweige denn Tiefgang, und ein strategisches Vorgehen ist weder erforderlich noch möglich. Nachdem ihr eine weitere Garage besitzt, stellt ihr einen weiteren Angestellten an, kauft einen weiteren Rasenmäher. Alles schön der Reihe nach. Letztlich arbeitet ihr lediglich festgelegte Wachstumsstufen ab. Das dafür benötigte Geld verdient ihr, indem ihr und eure Angestellten die Kundenaufträge erledigen. Oder ihr nehmt Kredit auf.Auf den ersten Blick sieht der Lawn Mowing Simulator schick aus. Die Landschaften sind herrlich grün und wirken detailliert ausgearbeitet. Aber der Schein trügt. Die Gärten sind leblos, in ihnen bewegt sich nichts, weder Insekten noch Vögel. Es gibt keinen Wind, der die Blumen, die Bäume oder das Gras wiegt. Auch der Rasen ist ein großer und gleichförmiger Teppich, dessen Flächen nicht unterscheidbar sind, selbst wenn sie gemäht wurden. Und sobald es regnet, erwarten euch störende Miniruckler.In den Menüs erwartet euch ein austauschbarer Fahrstuhl-Soundtrack. Und in den Gärten sind die monotonen Geräusche des Rasenmähers überpräsent, hin und wieder lockern der Gesang eines Vogels oder das Muhen einer Kuh die Szenerie auf.Nach sieben Stunden endet mein Ausflug in die virtuelle Welt der Rasenmäher und ich spreche für den Lawn Mowing Simulator keine Kaufempfehlung aus. Mir fehlt es an spielerischer Abwechslung und Realismus. Ich frage mich: Welcher Profi nutzt für die Pflege seines Grundstückes ernsthaft NUR den Rasenmäher? Ich wünsche mir eine interaktive und lebendige Spielwelt, die meine drögen Fahrten auf dem Arbeitsgerät wenigstens optisch auflockert. Im Lawn Mowing Simulator sind die Gärten allerdings nur langweilige Kulisse. Außerdem vermisse ich belohnende Gameplay-Elemente oder Errungenschaften, auf deren Freischaltung ich mich freue: Stattdessen klicke ich mich im Karrieremodus nur durch biedere Menüs.