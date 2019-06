E3 2019: Kündigt Bethesda The Evil Within 3 an?

PC XOne PS4

Bethesda Softworks könnte möglicherweise The Evil Within 3 auf der anstehenden E3 ankündigen. Das zumindest vermuten die Fans der Serie, nachdem der Entwickler-Guru Shinji Mikami auf Twitter durchblicken ließ, dass auch er in Los Angeles vor Ort sein wird.

Mikami ist der Schöpfer hinter bekannten Horrorspielserien, wie Resident Evil und Dino Crisis und war in der Vergangenheit auch als Executive Producer für das erste Devil May Cry und als leitender Entwickler für Vanquish (Testnote: 8.0) verantwortlich. Er war zudem der Creative Director für das erste The Evil Within (Testnote: 8.5). Bei The Evil Within 2 (Testnote: 8.5) trat der Macher lediglich in einer beratenden Funktion auf, um neue Talente im Studio zu fördern.

Mikami treibt sich üblicherweise nicht auf Events herum, es sei denn, er hat etwas Konkretes anzukündigen. Die Präsenz des Entwicklers auf der Messe lässt die Fans daher aufhorchen. Ob es tatsächlich eine Ankündigung gibt, werden wir spätestens im Rahmen der Pressekonferenz von Bethesda erfahren. Diese findet am 9. Juni, um 5:30 pm lokaler zeit statt. Hierzulande könnt ihr das Event am 10. Juni, ab 2:30 Uhr morgens deutscher Zeit via Livestream verfolgen.