PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zu eurem Shuttle werdet ihr in den ersten Spielstunden immer wieder zurückkehren, die ersten Gegenstände craften und natürlich Materialien horten.

Verloren im Weltall

Im Weltraum stoßt ihr immer wieder auf besondere Areale, in denen ihr spezielle Materialien erhaltet.

Achtung, Humor

Wenn ihr dieses staubsaugerähnliche Gefährt findet, erhöhen sich eure Reisegeschwindigkeit und das Komfortempfinden im Weltall enorm.

Grafik, Sound und Steuerung

Eure Ausrüstung verbessert ihr kontinuierlich, wodurch eure Ausflüge ins All länger werden. Das Raumanzug-Inventar bleibt gefühlt aber immer zu klein…

Fazit

Breathedge ist trotz der genannten Macken ein gutes Spiel, dem vor allem Survival- und Crafting-Fans mit Spaß am gemütlichen Entdecken einer Spielwelt eine Chance geben sollten.

Survival-Action für PC, Konsolen sollen folgen

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 24,99 Euro bei GOG.com (GamersGlobal-Partnerlink) und Steam

In einem Satz: Crafting- und Survival-Spiel im Weltraum-Setting, dass den Geduldigen mit gemächlichem aber stetigen Fortschritten und amüsanten Ideen belohnt.

In vielen Survival-Spielen habt ihr normalerweise festen Boden unter euren Füßen. Nicht so in: Mehrheitlich schwebt ihr durch den Orbit, erkundet die Umgebung in Etappen, euren begrenzten Sauerstoffvorrat immer kalkulierend im Blick. Wie überlebt es sich in den unwirtlichen Weiten des Weltraums?Ihr wolltet nur eurem Großvater, einem Kosmonauten, die letzte Ehre erweisen und ihn im Weltraum beerdigen. Doch ein verheerendes Unglück durchkreuzt diesen Plan, vernichtet euer Linienraumschiff und hinterlässt vor der Tür eures Shuttles eine wahrhafte Trümmerlandschaft. Der vermeintliche Schrott erweist sich allerdings als Segen, denn aus ihm gewinnt ihr fortan Essen und Trinken, craftet Werkzeuge, bessere Ausrüstungs-Gegenstände und später eure eigene Raumstation. In Begleitung eurer redseligen Raumanzug-KI und auf der Suche nach dem ominösen "Babe" erschließt ihr euch den Außenbereich immer weiter.Bei Breathedge handelt es sich um ein waschechtes Survival- und Crafting-Spiel. Im Weltall ist der Sauerstoff euer wichtigstes Gut. Geht er euch auf einem Weltraumspaziergang aus, erstickt ihr. Den anfangs knappen Vorrat vergrößert ihr nach dem Entdecken von Blaupausen für bessere Gerätschaften kontinuierlich, ebenso beschleunigt ihr eure Schwebe-Geschwindigkeit mit Schubdüsen-Updates. Im weiteren Spielverlauf, wenn die Wege länger werden, unterstützen euch selbst hergestellte mobile Sauerstoff-Ballons, sichere Shuttles und gelegentliche Sauerstoff-Stationen "am Wegesrand". Ein weiteres Hindernis stellt die Strahlung dar. Diese verringert ihr durch das Abschließen der Quests. Nebenbei achtet ihr auf euren Wasser- und Nahrungshaushalt - auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hat mich diese Mechanik allerdings nicht wirklich vor eine Herausforderung gestellt.Um im Spielfortschritt voranzuschreiten ist Crafting unerlässlich. Auf euren Ausflügen durch die Schrottlandschaft entdeckt ihr immer neue Blaupausen, die euch weitere Herstellungsmöglichkeiten eröffnen. Die dafür benötigten Materialien schweben vor eurer Nase und lassen sich einsammeln, offenbaren sich nach dem Zertrümmern eines Gegenstandes oder werden mit dem richtigen Werkzeug aus Asteroiden oder Wrackteilen extrahiert.Obwohl ihr eure Ausrüstung stetig verbessert, ist Breathedge ein entschleunigtes und langsames Spiel. Das Umherschweben im Weltraum erfordert Geduld und in vielen Phasen passiert wenig: Ihr bewegt euch von A nach B, haltet nach noch nicht besuchten Orten Ausschau, achtet auf euren Sauerstoff und schwebt zurück von B nach A. Erschwert wird die Koordination im Raum durch das Fehlen einer vernünftigen Map. Zwar helfen euch Wegpunkte bei der Orientierung, die Bezeichnungen könnten dürften jedoch aussagekräftiger sein.In Breathedge erwartet euch eine ordentliche Portion Witz. Der Titel nimmt sich und viele Spielsysteme nicht ernst, er spielt mit Space-Opera-Klischees und ist sich für keinen Kalauer zu schade. Die Qualität der "Witzichkeit" kennt natürlich seine Grenzen und schwankt, neben peinlichem und fragwürdigem Holzhammerhumor stoßt ihr auch auf gelungene Anspielungen und witzige Absurditäten, die mir zumeist zumindest ein Schmunzeln entlocken. Vor allem ordnet sich jede Abgedrehtheit in das kompetente Spielkonzept ein. Der humorige Ansatz kaschiert nichts, er ist konsequent Teil des Spiels.Grafisch liefern die Entwickler mit der Unreal-Engine keinen Kracher ab. Breathedge wirkt auf mich wie der kleine Bruder eines Arkane-Studio-Titels. Der Weltraum mit seinen Asteroiden, der unendlich wirkenden Trümmerlandschaft und den zu entdeckenden Orten ist allerdings stimmig gestaltet. Musikalisch begleitet euch im Weltraum ein ruhiger Instrumental-Soundtrack, im Hintergrund hört ihr das Zischen eurer Schubdüsen oder die Arbeitsgeräusche eurer Werkzeuge. In eurer Station hingegen dringt ein beschwingter Soundtrack aus den Lautsprechern des Bordradios.Die Steuerung im luftleeren Raum funktioniert gut, wenngleich sie einen pragmatischen und keinen realistischen Eindruck auf mich macht. Ihr bewegt euch nach oben, unten, links und rechts. Setzt ihr euren Schub ein, schwebt ihr schneller in die gewählte Richtung, nahezu abrupt bremst ihr ab. Dank der klaren Eingaben wurde ich von den möglichen Steuerungskatastrophen einesverschont - echter fühlte sich die Simulation des vorgenannten Titels aber an, dafür vermisste ich dort spielerische Inhalte.Rund 15 Stunden habe ich nun den Weltraum erkundet und immer noch das Gefühl, ziemlich am Anfang zu stehen – gerade wird mir der Bau einer eigenen Raumstation nähergebracht. Vor allem die ersten Stunden waren wegen der gemütlichen Reisegeschwindigkeit und dem engen Sauerstoffvorrat eine zähe, teils langweilige Angelegenheit. Das Dranbleiben zahlt sich in Breathedge jedoch aus, denn die Spielwelt öffnet sich zusehends, die Crafting-Optionen werden vielfältiger und die Aufgaben weisen euch dezent einen Pfad. Zudem unterhalten mich die meisten skurrilen Einfälle, auf die ich stoße, wirklich gut.Das Fehlen einiger Komfortfunktionen stört aber trotzdem meinen positiven Gesamteindruck: Ich hätte gerne eine Map mit genaueren Beschreibungen der entdeckten Orte, ein umfangreicheres Quest-Logbuch. Ich möchte Gegenstände stapeln, und befüllte Koffer zum nächsten Shuttle transportieren dürfen.