The Evil Within 1&2 kostenlos im Epic Games Store // Halloween Sale

PC 360 XOne PS3 PS4

Vor ziemlich genau neun Jahren erschien das Survival-Horror-Spiel The Evil Within (im Test; Note: 8.5) von Altmeister Shinji Mikami (Resident Evil). Drei Jahre später folgte The Evil Within 2 (im Test; Note: 8.5). Mittlerweile dürfte man beide Spiele wohl schon als Klassiker des Genres bezeichnen.

Im Rahmen von Halloween und dem dazugehörigen Halloween Sale 2023 könnt ihr den ersten Teil ab sofort bis zum 26. Oktober 17:00 Uhr eurer Epic Games Store-Bibliothek ohne Zusatzkosten hinzufügen. Darüberhinaus findet ihr dort auch das Ego-Adventure Eternal Threads, in dem es um "Zeitmanipulation, Entscheidungen und Konsequenzen" geht.

Sobald diese beiden Angebote am 26. Oktober beendet sind, wartet auch schon der zweite Teil von The Evil Within darauf, in eure Bibliothek zu wandern. Ebenfalls ohne weitere Kosten könnt ihr dann auch das Puzzle-Action-Spiel Tandem - Tale of Shadows herunterladen.