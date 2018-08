Bethesda untersagt Verkauf eines unbenutzten Gebrauchtspiels als "neu"

The Evil Within 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der Publisher Bethesda Softworks hat über eine Anwaltskanzlei einem Privatverkäufer auf dem amerikanischen Amazon Marketplace rechtliche Schritte angedroht, falls er sein unbenutztes Exemplar von The Evil Within 2 als "neu" verkauft. Der betroffene Ryan Hupp hatte es für die Playstation 4 erworben, es dann jedoch nach seiner Aussage nie gespielt. Da sich das Spiel somit noch in der ungeöffneten Originalverpackung befand, hat er es als "neu" angeboten – eine Einschätzung, die wohl die allermeisten Menschen teilen würden.

Bethesda sieht das anders, begründet ihr Vorgehen mit dem Schutz der potentiellen Käufer. Ryan Hupp hätte durch sein Angebot als unautorisierter Wiederverkäufer agiert, der das Spiel ohne Garantie angeboten habe. Zudem könnte nicht sichergestellt werden, dass er das Spiel nicht doch ausgepackt, genutzt und wiederverpackt habe. In einem solchen Fall befürchtet Bethesda, beispielsweise im Fall eines beschädigten Datenträgers oder fehlender Packungsbeilagen, selber für diesen Zustand verantwortlich gemacht zu werden.

Der Stellungnahme ist allerdings nicht zu entnehmen, warum bei einer derartigen Täuschung, so sie denn tatsächlich vorliegen würde, nicht der Verkäufer in die Pflicht genommen werden würde. Gegen den Verkauf als "gebraucht" bezeichneter Artikel will Bethesda nach eigener Aussage auch weiterhin nicht vorgehen.