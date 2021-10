Lawn Mowing Simulator

Teaser Erstmals obsiegte Heinrich im Metagame und verdonnerte Jörg direkt zu Gartenarbeit. Wird der gestrafte Kritiker sich als der van Gogh unter den Rasenpflegern entpuppen oder doch eher als der Picasso?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am Ende einer jeden Folge der Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich, versuchen die beiden im Metagame, das Urteil des jeweils anderen richtig vorauszusagen. Wer zuerst fünf mal richtig liegt, darf sich ein Spiel aussuchen, um dem Mitkritiker eine besondere Chance zu geben, seinen Horizont zu erweitern. Bisher schien Jörgs Glaskugel unschlagbar, schon sechs mal konnte er Heinrich strafen, doch Heinrich forderte letztes Mal zur Verlängerung und siegte schließlich. Und so kommt es, dass Jörg heute imseinen grünen Daumen finden muss.Als einziger Angestellter seiner Ein-Mann-Firma schwingt sich Jörg auf professionelle Rasenenthauptungsmaschinerien. Als Profi gilt es natürlich ein paar Dinge zu beachten: Die Schnitthöhe muss stimmen, er sollte nicht mit halsbrecherischen Manövern den Boden aufreißen und bevor überhaupt die Klingen rotieren, sollte alles vom Rasen entfernt werden, was der Kunde vielleicht lieber nicht zerschreddert sehen will. Der Kritiker nähert sich dabei dem Abenteuer ohne Vorurteile, dafür mit reger Fantasie und leicht zu erregender kindlicher Begeisterung. Freut euch also auf die Highlights von Jörgs Raserei – es wird garantiert eine Million mal spaßiger, als Gras beim Wachsen zuzusehen.