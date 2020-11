Chicken Police: Tierisches Noir-Adventure erschienen

PC Switch XOne PS4

Jüngst ist das Krimi-Adventure Chicken Police - Paint It Red für PC, PS4, Switch und Xbox One erschienen. Der Grafikstil des Detektivspiels von Entwickler The Wild Gentleman und Publisher Handy Games ist recht eigen: Denn die überwiegend farblose Noir-Welt wird von Tieren bevölkert, die äußerlich nicht auf die Art vermenschlicht sind, wie etwa das Ensemble in Blacksad - Under the Skin (im Spiele-Check) oder berühmte Comic-Figuren wie Donald Duck. Vielmehr wirkt es, als würden menschliche Körper Tierköpfe tragen.

Im MoMoCa Folge 361 kürte unser Redakteur Dennis das ungewöhnliche Chicken Police zu einem seiner Highlights aus dem Stream der Indie Arena Booth der diesjährigen digitalen Gamescom. Chicken Police kostet regulär 19,99 Euro. Im Steam-Store ist der Titel noch bis zum 12. November 2020 mit Launch-Rabatt für 15,99 Euro.