Check von Vampiro

PC XOne PS4 Linux MacOS

Söldner-Enklaven könnt ihr selbst errichten.

Overlord

Die Hyperrelais sorgen für "dicke" Hyperlanes, quasi Autobahnen durch euer Reich.

Patches 3.3 "Libra" und 3.4 "Cepheus"

Diese neue Situation betrifft meinen "Jagderfolg".

Die Lehrer der Shroud habe ich ein wenig enttäuscht. Es gab aber ein Achievement!

Fazit

Strategiespiel-Erweiterung für PC

Für Anfänger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Umfangreiche Erweiterung, die an vielen spannenden Stellschrauben dreht und das Spielerlebnis erweitert und verbessert.

Mitist eine neue Erweiterung für das Science-Fiction-Strategiespiel Stellaris (im Test ) erschienen, eben wie Patch 3.4. Nun ist der Release einige Zeit her und es gab bereits ein paar Hotfixes. Ich habe einige Zeit mit dem Spiel verbracht und schildere euch in diesem Check meine Eindrücke zu den letzten Patches und Overlord nach über 30 Spielstunden, einschließlich eines Playthroughs.In Overlord ist der Name Programm. Mit den erweiterten Vasallen-Mechaniken könnt ihr eure Untergebenen spezialisieren und verlangen, dass sie untereinander bestimmte Verträge schließen. Ich bekam auch immer wieder Angebote, Overlord zu werden. Und ich spielte auch mit Vasallen, deren Flotten mich zudem gut unterstützten. Ein wirkliches Großreich mit vielen Untergebenen steht aber erst in meinem nächsten Run an. Aus dem Vasallen-Spiel ziehe ich Vorteile und „meine“ Flotte wächst. Gleichzeitig steigt, anders als bei klassischer Eroberung, meine Reichsausbreitung nicht.Mit den Shroudwalkers, Bergungsarbeitern und Söldnern gibt es drei neue Enklaven. Stellt ihr euch mit den Shroudwalkern gut, könnt mittels Lehrer auf einem Planeten beispielsweise die Produktion von Einigkeit erhöhen. Bei den Bergungsarbeitern könnt ihr Flotten verschrotten (gibt Ressourcen zurück) oder große Schiffe bis kleine Flotten kaufen, die sofort zur Verfügung stehen. Söldner könnt ihr anheuern und auffordern, andere Reiche zu überfallen. Und ihr könnt, die nötigen Ressourcen vorausgesetzt, Söldnerenklaven selbst gründen und weiter fördern. Die Flotte könnt ihr anheuern und ihr bekommt regelmäßig Tribut in Form von Ressourcen gezollt. Ihr könnt so ein Söldner-Reich aufbauen und eure Kampfkraft mit Energie statt Legierungen steigern. Die Maximalzahl der Enklaven hängt vor allem von euren Civics ab.Gleich fünf neue Ursprünge sorgen für Abwechslung. Mal startet ihr als Vasall, mal mit dem neuen, allerdings zunächst defekten, Quantenkatapult (katapultiert eure Flotte zum Zielort). Gespielt habe ich Lehrer der Shroud, was mir immer wieder Buffs verschaffte. Unterirdisch hat es mir besonders angetan. Bombardements verlieren an Kraft und ihr erhaltet für je drei Minendistrikte, die auch der Unterkunft dienen, einen Bauslot! Das ist in der Aufbauphase ein sehr guter Push. Dafür steigen Bauzeiten und -preise etwas.Die neuen Megastrukturen Quantenkatapult und die Orbitalringe konnte ich nicht ausprobieren. Dafür die Hyperrelais. In benachbarten Systemen gebaut (Einfluss, Legierungen, Kristalle), springen eure Flotten von Relais zu Relais. Auf diesen "dick" angezeigten Hyperlane-Autobahnen könnt ihr extrem schnell eure Flotten verlegen, was schon im Midgame eine echte Bereicherung ist. Patch 3.3 hat das komplette Einigkeit-System überarbeitet. Einigkeit bekommt ihr unter anderem von Fraktionen. Sie wird auch (statt Einfluss) von vielen Edikten benötigt, für die ihr aber ein gewisses, steigerbares, Freikontingent habt. Das finde ich gut, denn ich war viel geneigter, Edikte zu aktivieren. Entsprechend der Änderungen bei Einigkeit und Einfluss wurden unter anderem Gebäude und Technologien angepasst. Das Umsiedeln von Bevölkerungseinheiten kostet jetzt ebenfalls Einigkeit. Negative Auswirkungen einer zu großen Reichsausbreitung gibt es erst ab 100 statt 50. Teil des Patches waren auch eine neue Civic, neue Anomalien und zwei archäologische Stätten.Durch Patch 3.4 könnt ihr Verträge mit Vasallen, ähnlich wie in, modifizieren. Das bringt euch zum Beispiel Ressourcen-Vorteile auf Kosten der Loyalität oder ihr schränkt die diplomatischen Freiheiten der Vasallen ein. Außerdem könnt ihr bei den Vasallen Gebäude errichten, etwa um Ressourcen abzugreifen oder die Loyalität zu fördern. Neu ist auch, dass ein Reich euch jetzt heimlich die Treue schwören kann. Das ist ziemlich cool, denn ihr könnt es dann gegen seinen Lehensherrn unterstützen und das befreite Reich schließt sich euch an. Zu den zahlreichen Verbesserungen zählt auch die (vor allem militärische) KI. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die feindlichen Flottenbewegungen logischer waren.Die Situationen erinnern an Krisen in, steigern sich aber, etwa bei Ressourcenknappheit, in mehreren Stufen. Gerade auf Ressourcen müsst ihr besser achten. Denn ihr könnt zwar einen Notkauf Nahrung auf dem Markt tätigen, es dauert dann aber etwas, bis sich die Situation beruhigt hat und ihr die mit ihr einhergehenden Debuffs, etwa auf Forschung oder Bevölkerungswachstum, wieder los seid. Neue Flaggenoptionen und Portraits runden den Patch ab.Trotz viel Spielzeit konnte ich noch lange nicht alle neuen Features und Ursprünge ausprobieren. Es bieten sich alleine durch die Ursprünge so viele neue Möglichkeiten, eine Partie anzugehen. Neue Megastrukturen bieten Optionen und gerade die Autobahnen im All verbessern das Spielerlebnis erheblich. Mit dem neuen Vasallenspiel habe ich erfolgreich experimentiert und ebenfalls Spaß gehabt. Overlord ist eine extrem umfangreiche Erweiterung und dreht, gemeinsam mit den Patches, an vielen richtigen Stellschrauben. Als Stellaris-Spieler sind euch weitere dutzende Stunden Spielspaß garantiert. Wartet aber noch auf den diese Woche erscheinenden und sehr vielversprechende Patch 3.4.4 , der weitere Quality-of-Life Features bringt.