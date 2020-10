Red Dead Redemption 2: Zombies kehren mit Halloween-Update zurück

PC XOne PS4

2010 lieferte Rockstar für seinen Open-World-Western Red Dead Redemption mit Undead Nightmare einen ungewöhnlichen DLC nach. Undead Nightmare war ein separater Modus samt neuer Story, in dem sich Protagonist John Marston mit einer Zombie-Apokalypse konfrontiert sah, die in der Wild-West-Spielwelt deutliche Spuren hinterlassen hat. Mit dem jüngsten Halloween-Update suchen nun die Untoten auch den Online-Modus von Red Dead Redemption 2 (im Test, Note 9.5) heim – wenn auch auf ganz andere Art.

Mit Dead of Night erhält Red Dead Online einen neuen Teamkampf-Modus, in dem vier Gruppen gegeneinander und gegen die wandelnden Toten antreten. Zwar sammelt ihr auch durch das Erledigen der Zombies Punkte, doch einträglicher ist es, den anderen Teams an den Skalp zu gehen. Das Update fügt unter anderem auch neue legendäre Tiere hinzu.

Außerdem wird ein neuer Halloween Pass zum Kauf angeboten, der bis zum 16. November 2020 aktiv ist und mit dem ihr in 20 Stufen diverse Belohnungen mit Grusel-Thematik freischalten könnt.