The Last of Us: Creative Director spricht über möglichen dritten Teil

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 2 ab 39,00 € bei Amazon.de kaufen.

Neil Druckmann, Co-Autor und Creative Director von The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5) war zusammen mit der anderen Autorin und Narrative Lead Halley Gross im Podcast Script Apart zu Gast und thematisierte dabei ein mögliches The Last of Us - Part 3.



Druckmann verriet, dass bereits ein grober Story-Rahmen für einen möglichen dritten Teil existiert.

[Halley Gross] und ich haben eine Story umrissen, an der wir gerade nicht arbeiten – aber ich hoffe, dass sie eines Tages das Licht der Welt erblickt – die ein bisschen dem nachgeht, was nach dem Spiel passiert. Wir werden sehen.

Aktuell sei also noch kein dritter Teil in der Vorproduktion. Intern habe es bei Naughty Dog schon so einige Diskussionen über ein The Last of Us - Part 3 gegeben, führt der Creative Director weiter aus. Aber er betonte auch, wie viel Arbeit, Zeit und Ressourcen es das Studio koste, ein Projekt zu stemmen. Nach dem Abschluss einer Arbeit nehme sich Naughty Dog daher viel Zeit, um zu überlegen, was das nächste Spiel sein soll – ob nun ein The Last of Us - Part 3, die Rückkehr zu einer alten Franchise oder etwas ganz neues.

Auch bringe ein drittes Spiel anderes Gepäck mit, als der zweite Teil einer Reihe.

Es gab nun zwei Spiele, von denen ich meine, sie behandeln zum einen etwas Universelles, erzählen aber zum anderen eine sehr persönliche Geschichte. Bei einem Spiel gibt es noch kein Muster für die Franchise. Nach zwei Spielen, beginnen sich nun Muster herauszubilden – jetzt habe ich das Gefühl, es gibt Strukturen und Themen, die weiter behandelt werden müssen, wenn ein drittes Spiel gemacht wird. [...] Es braucht so viel, um diese Spiele zu machen. [...] Ich hatte Teil 2 sieben Jahre lang im Kopf, zwischen dem Erscheinen des Vorgängers und dem Release des Spiels. [...] Du willst sichergehen, dass du ganz aufgeregt von deiner eigenen Idee bist, dass es sich nach einer Herausforderung anfühlt.

Auch wenn sich das Studio einem anderen Projekt widmen sollte, wird die Welt von The Last of Us weiter in Neil Druckmanns Kopf herum spuken, wirkt er doch gemeinsam mit Craig Mazin (Chernobyl) als Drehbuch-Schreiber und Produzent an der HBO-Serienadaption von The Last of Us mit. Die Serie soll die Geschehnisse des ersten Spiels nacherzählen. Die Rolle von Ellie übernimmt dabei Bella Ramsey, während Joel von Pedro Pascal gespielt wird.

Script Apart ist für gewöhnlich ein Podcasts über die ersten Entwürfe von Filmdrehbüchern. Das Gespräch mit Druckmann und Gross entstand im Rahmen einer Mini-Serie über Oskar- und BAFTA-nominierte Filme, bei dem es in diesem außergewöhnlichen Fall um ein Spiel ging, dass bei den BAFTA-Awards für Spiele 2021 unter anderem den Preis als Spiel des Jahres gewann. Im ganzen Gespräch zu The Last of Us - Part 2 kommen die beiden Autoren daher auch auf den ersten Entwurf der Handlung und die Entwicklungsgeschichte zu sprechen.