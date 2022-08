The Last of Us - Part 1 Test+

Teaser Vor neun Jahren galt Naughty Dogs Apokalypsen-Ausflug als DER Grund, sich eine PS3 kaufen. Nun gibt es Ellies und Joels Roadtrip runderneuert für die PS5 – die emotionale Reise fesselt noch immer.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 1 ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Rechts: Die Remastered-Version auf der PS4 ist kein hässliches Entlein, fällt im Vergleich zur Neuauflage aber in jedem Bereich stark ab.

Zwei Grafikmodi und alles neu

Nur ein kleiner Teil der verfügbaren Barrierefreiheitsoptionen.

Barrierefreiheit, Dualsense und Schwierigkeitsgrade

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Auch neun Jahre nach meinem Erstkontakt hat The Last of Us nichts an seiner Faszination verloren. In Sachen Storytelling macht Naughty Dog so schnell niemand etwas vor, wie oft ich wegen kleinen Details einen kalten Schauer auf dem Rücken hatte, kann ich gar nicht zählen. Hingerichtete Leichen von Zivilisten neben einer Truppe von Soldaten sprechen eine deutliche Sprache und erzeugen ein beklemmendes Gefühl, wie es kaum ein anderer Titel bisher bei mir geschafft hat. Das eher langsame, bedachte Gameplay mit seinen Umgebungsrätseln und brutalen Kämpfen und intensiven Stealth-Passagen passt perfekt dazu. Und auch wenn der Gewaltgrad bisweilen deftig ist, do geht er doch Hand in Hand mit dem aufgebauten Setting.



The Last of Us - Part 1 baut gekonnt auf diesen Stärken auf und hebt sie in die Neuzeit. Die Überarbeitungen sind im Vergleich zum Remastered deutlich sichtbar, auch wenn ich mir mehr Liebe bei der Gegner-KI gewünscht hätte. Aber besonders im Vergleich zum Original sind sie deutlich cleverer geworden. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum es zwei Grafikmodi geben muss. Sicher, die Neuauflage sieht klasse aus, aber insgesamt doch schwächer als Part 2. Das übrigens meiner Meinung nach insgesamt das bessere Spiel ist, das ist aber ein Vergleich auf einem sehr hohen Niveau.



Allerdings finde ich die Preisgestaltung doch etwas happig. Klar gibt es auch viele kleine Änderungen wie die Darstellung im Lauschmodus und die zahlreichen, klasse Barrierefreiheitsoptionen. Aber Vollpreis für letztlich ein Re-Remastered zu verlangen, das finde ich dann doch schon ziemlich knackig. Dennoch muss ich ganz klar sagen, dass The Last of Us - Part 1 jeden Cent wert ist, denn euch erwartet eines der packendsten, spannendsten und am besten erzählten Videospiele der letzten Jahre, wenn nicht überhaupt. Spätestens im Sale solltet ihr also zuschlagen, wenn ihr schon mal mit Joel und Ellie auf Reisen wart, dann lohnt sich die Anschaffung aber nur bedingt. Was aber nicht heißen soll, dass ihr nicht noch einmal in das Runner-verseuchte Amerika abtauchen solltet. Auch neun Jahre nach meinem Erstkontakt hat The Last of Us nichts an seiner Faszination verloren. In Sachen Storytelling macht Naughty Dog so schnell niemand etwas vor, wie oft ich wegen kleinen Details einen kalten Schauer auf dem Rücken hatte, kann ich gar nicht zählen. Hingerichtete Leichen von Zivilisten neben einer Truppe von Soldaten sprechen eine deutliche Sprache und erzeugen ein beklemmendes Gefühl, wie es kaum ein anderer Titel bisher bei mir geschafft hat. Das eher langsame, bedachte Gameplay mit seinen Umgebungsrätseln und brutalen Kämpfen und intensiven Stealth-Passagen passt perfekt dazu. Und auch wenn der Gewaltgrad bisweilen deftig ist, do geht er doch Hand in Hand mit dem aufgebauten Setting.The Last of Us - Part 1 baut gekonnt auf diesen Stärken auf und hebt sie in die Neuzeit. Die Überarbeitungen sind im Vergleich zum Remastered deutlich sichtbar, auch wenn ich mir mehr Liebe bei der Gegner-KI gewünscht hätte. Aber besonders im Vergleich zum Original sind sie deutlich cleverer geworden. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum es zwei Grafikmodi geben muss. Sicher, die Neuauflage sieht klasse aus, aber insgesamt doch schwächer als Part 2. Das übrigens meiner Meinung nach insgesamt das bessere Spiel ist, das ist aber ein Vergleich auf einem sehr hohen Niveau.Allerdings finde ich die Preisgestaltung doch etwas happig. Klar gibt es auch viele kleine Änderungen wie die Darstellung im Lauschmodus und die zahlreichen, klasse Barrierefreiheitsoptionen. Aber Vollpreis für letztlich ein Re-Remastered zu verlangen, das finde ich dann doch schon ziemlich knackig. Dennoch muss ich ganz klar sagen, dass The Last of Us - Part 1 jeden Cent wert ist, denn euch erwartet eines der packendsten, spannendsten und am besten erzählten Videospiele der letzten Jahre, wenn nicht überhaupt. Spätestens im Sale solltet ihr also zuschlagen, wenn ihr schon mal mit Joel und Ellie auf Reisen wart, dann lohnt sich die Anschaffung aber nur bedingt. Was aber nicht heißen soll, dass ihr nicht noch einmal in das Runner-verseuchte Amerika abtauchen solltet.

The Last of Us - Part 1 PC PS5

Einstieg/Bedienung Haufenweise Barrierefreiheits-Optionen

Sechs Schwierigkeitsgrade

Optional: Speedrun-Einstellung oder Permadeath Speicherpunkte nicht immer ideal gesetzt Spieltiefe/Balance Story kann heute noch fesseln

Gegner-KI merklich verbessert...

Glaubhafte Charaktere

Intensive Stealth-Abschnitte

Sehr gute Balance zwischen Action und Story-getriebenen Abschnitten

Umfangreiches Crafting

Packende Inszenierung ohne "Hollywood-Bombast"

Left Behind enthalten Sehr linearer Ablauf

...aber immer noch mit Aussetzern Grafik/Technik Sämtliche Umgebungen und Charaktere überarbeitet

Realistischere neue Animationen

Zwei Grafikmodi

Sehr kurze Ladezeiten Nicht zu 100 Prozent State of the Art (aber immer noch sehr schön) Sound/Sprache Glaubhafte deutsche Sprecher

Fantastische Soundkulisse, die Gänsehaut erzeugt (Clicker-Klackern)

Stimmungsvolle, zur Situation passende und dezente Musik Nicht immer lippensynchron Multiplayer

Nicht vorhanden 9.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 79,99 (PlayStation 5) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIch erinnere mich noch genau, wie ich meine PS3-Kopie vonbekommen habe. Im Heimspiel, einem kleinen Laden in München. Auf einen kleinen Plausch mit dem Besitzer, der mir bestätigte, dass dieses Spiel alleine der Grund sei, sich eine PS3 anzuschaffen, folgte die Ernüchterung: Er hat keine Kopie mehr vorrätig. Nach meinem sichtlich bedrückten Blick fiel ihm noch ein, dass er ein Exemplar derim Laden hat. So schnell war ich noch nie 90 Euro los und zog freudig von dannen. Die folgenden Tage im Juni 2013 gehörten zu den besten und intensivsten, die ich in meiner Laufbahn als Videospieler erleben durfte.Mit Sicherheit bin ich nicht der Einzige, dem es mit dem ersten The Last of Us so ging. Kein Wunder, dass Naughty Dogs Ausnahmespiel Spitzenwertungen einfuhr, auch auf GamersGlobal wurde es mit einer ordentlichen 9.0 bewertet. Auch wenn ich seitdem keinen Durchgang mehr absolviert habe, gewisse Szenen brennen sich einfach ins Gedächtnis. Ellies Begnegung mit David und dessen Geheimnis. Das erste Aufeinandertreffen der Reisegruppe. Das Ende des Prologs. So viele Emotionen in einem Spiel, das gibt es selten. Getoppt wurde das für mich nur noch von The Last of Us - Part 2 (im Test, Note: 9.5) Nach einer eher schwachen Remastered-Version für die PS4 haben sich die Entwickler nun entschieden, den ersten Teil einer kompletten Frischzellenkur zu unterziehen. Passend zur Namensgebung des Nachfolgers wurde die Neuauflage aufgetauft und verspricht nicht nur eine komplett überarbeitete Technik, sondern auch haufenweise Barrierfreiheits-Optionen, schlauere KI und bringt den DLCmit. Was ich nach einigen Stunden mit den neuen Ellie und Joel sagen? Das erfahrt ihr im Nachfolgenden oder im oben eingebundenen 4K60-Testvideo. Allen Abonnenten empfehle ich aus Qualitätsgründen dringend den Premium-Stream.Wie üblich auf Konsolen dürft ihr bei The Last of Us - Part 1 zwischen zwei Grafikmodi wechseln. Nutzt ihr die Einstellung „Leistung“, dann bekommt ihr eine dynamische Auflösung vorgesetzt, dafür läuft das Spiel in (meinem Eindruck nach) stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Reicht euch eine Bildrate von 30 FPS aus, dann sollte ihr auf den Wiedergabetreue-Modus wechseln. Dieser bringt native 4K-Auflösung auf den Bildschirm. Die höhere Bildschärfe ist durchaus ein optischer Gewinn, mir persönlich sind mehr Bilder pro Sekunde aber doch wichtiger. Aber hier darf ja glücklicherweise jeder für sich selbst entscheiden.Naughty Dog hat sämtliche Umgebungsobjekte und Texturen massiv überarbeitet, was sich nicht nur im direkten Vergleich mit der Remastered-Version auf PS4 zeigt – aber halt ganz besonders auffällt, stellt man die beiden Fassungen nebeneinander. Auch die Animationen der Charaktere wurde überarbeitet, um realitätsnaher zu sein. Auf optischer Seite habe ich also keinerlei Grund, mich zu beschweren. Außer vielleicht, dass The Last of Us Part 1 nicht zu einhundert Prozent State of the Art ist. Hier jammere ich aber wirklich auf ganz hohem Niveau.Wo ich Naughty Dog allerdings nur begrenzt für loben kann, ist die überarbeitete KI von Begleitern und Gegner. Zwar agieren sie schon cleverer als im Original, besonders Feinde neigen aber noch immer dazu, meine Kumpels zu sehen oder innerhalb von Sekunden zu vergessen, dass sie mich gesehen haben.Besonders wichtig schien es den Entwicklern gewesen zu sein, ihre Neuauflage möglichst inklusiv zu gestalten. Und hier hat Naughty Dog sich wirklich Mühe gegeben, laut eigener Aussage gibt es über 60 Barrierefreiheits-Optionen. Ihr könnt diverse Modi für Farbenblinde aktivieren, Rätsel deaktiveren, Quick-Time-Events entschärfen, das HUD vielfältig anpassen, die Steuerung bis ins kleinste Detail verändern, das Gegnerverhalten entschärfen, Navigationshilfen aktivieren, Audiodeskription für Cutscenes nutzen und vieles mehr. Vorbild, wie viel Gedanken in diesen Bereich geflossen sind.Natürlich darf bei einer PS5-Umsetzung die Unterstützung des Dualsense-Controllers nicht fehlen. Bei der Nutzung von Waffen kommen die adaptiven Trigger zum Einsatz, sie lassen sich schwerer drücken und vermitteln so einen realistischen Eindruck. Besonders immersiv wird das Geschehen aber durch das haptische Feedback, beispielsweise brummt das Gamepad sanft, wenn ein Truck vorbeifährt oder ihr spürt sanft den Regen in euren Händen. Allerdings muss ich sagen, dass das Feedback meinem Eindruck nach noch etwas deutlicher sein könnte. Hier jammere ich aber wirklich auf hohem Niveau.Wenn euch das Original zu leicht war, hat Naughty Dog weitere Optionen für euch in petto. Dank dem Speedrun- oder Permadeath-Modus wird The Last of Us - Part 1 nochmal kniffliger und auch realistischer, in die andere Richtung gehend gibt es nun auch einen zusätzlichen, sehr leichten Schwierigkeitgrad. Und mit den bereits erwähnten Barrierefreiheits-Optionen könnt ihr das Erlebnis noch leichter gestalten und euch ganz auf die Story konzentrieren.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)