The Last of Us: HBO kündigt Serie an

Vor Jahren wurde eine von Sam Raimi produzierte Verfilmung zum 2013er Endzeit-Actiontitel The Last of Us (im Test, Note 9.0)angekündigt, auf den Fans bis heute warten. Der Film scheint vom Tisch zu sein, denn nun kündigten der US-Sender HBO und Entwickler Naughty Dog eine gemeinsame Serien-Adaption von The Last of Us an.

An der Serie sind zwei große Namen beteiligt: Neil Druckmann, Autor und Creative Director von The Last of Us, sowie Craig Mazin, Schöpfer des preisgekrönten Serien-Hits Chernobyl. Beide werden gemeinsam als Drehbuch-Schreiber und Produzenten an der Adaption mitwirken, in der die Geschehnisse der Vorlage nacherzählt werden: Die USA wurden vor Jahren durch eine sich ausbreitende Pilz-Infektion verwüstet, die Menschen in Zombie-ähnliche Clicker verwandelt. Protagonisten sind der verbitterte Joel und Mädchen Ellie, dass er auf dem gemeinsamen Road-Trip beschützt, da sie immun gegen die Pilze und somit die Lösung zur Heilung der Plage ist. Es besteht die Chance, dass die Sendung zu späterer Zeit die Story der im Mai 2020 erscheinenden Fortsetzung The Last of Us - Part 2 behandelt.

Mazin sagte in einem Statement, dass er seit Jahren davon träumte, The Last of Us umzusetzen, während Druckmann sich lobend über Mazins Art des Storytelling und seine Kenntnisse der Vorlage äußerte. Damit scheint die kommende Zusammenarbeit gut anzulaufen – die einst geplante Verfilmung war laut Aussage des Produzenten Raimi wegen kreativer Differenzen mit Druckmann im Sande verlaufen (wir berichteten).

Weitere Infos zur Besetzung oder zur Premiere der Serie sind aktuell noch nicht bekannt. Laut Chris Parnell, Co-President der beteiligten Produktionsfirma Sony Picture Television, wird The Last of Us nur die erste von vielen Serien sein, die in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions entstehen sollen.