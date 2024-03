The Last of Us - Part 2 Remastered: PC-Version in Arbeit?

PC PS5

Erst neulich wurde kurz nach dem Aufkeimen erster Gerüchte zum PC-Port des Playstation-Exklusivtitels Ghost of Tsushima dessen Existenz seitens Publisher Sony offiziell bestätigt. Das Inselabenteuer erscheint am 16. Mai 2024 offiziell für den PC und wird vom Sony-Studio Nixxes portiert. Das Team bewies seine Expertise beim Übertragen von Playstation-Titeln auf den PC bereits mit Spider-Man Remastered oder Ratchet & Clank - Rift Apart.

Der Leaker Silknigth will nun in Erfahrung gebracht haben, dass die Ankündigung zur PC-Umsetzung von The Last of Us - Part 2 Remastered als nächstes bevorsteht, wie er auf X (ehemals Twitter) verkündet. Dies soll bereits im kommenden Monat bekannt gegeben werden. Er gibt jedoch zu bedenken, dass diesmal zwischen Ankündigung und Veröffentlichung etwas mehr Zeit ins Land ziehen dürfte. Kaum verwunderlich, da die PS5-Version erst am 19. Januar 2024 erschienen ist. Silknigth lag auch schon mit dem Veröffentlichungsdatum des Ghost of Tsushima PC-Ports richtig.