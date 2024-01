The Last of Us: Besetzung für Jesse, Dina und Abby in Staffel 2 gefunden [U.]

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 12. Januar:

Und weiter gibt HBO Max tröpfchenweise neue Infos zur Besetzung von Staffel 2 der Serien-Adaption von The Last of Us bekannt. Die wichtige Figur der Dina wird demnach von Isabela Merced gespielt. Merced arbeitete in der Vergangenheit bereits mit der Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever zusammen: In Rosalinde, einer Liebeskomödie mit einem etwas anderen Blick auf Shakespeares Romeo und Julia, waren sie in den Hauptrollen Julia Capulet und Rosalinde Capulet zu sehen – den Trailer haben wir euch daher unter diesen Zeilen eingebunden.

Ursprüngliche News vom 11. Januar:

Am 19. Januar 2024 erscheint mit The Last of Us - Part 2 Remastered eine grafisch aufpolierte PS5-Version der Fortsetzung des Abenteuers von Ellie und Joel, die zudem DualSense-Features, Entwicklerkommentare und einen neuen Roguelike-Modus hinzufügt. Die Rachegeschichte führt dabei eine Reihe neuer Figuren ein, etwa Ellies Partnerin Dina, deren Ex-Freund Jesse oder die ehemalige Firefly-Kämpferin Abby.

Bis zum Anlaufen der zweiten Staffel der HBO-Serie zum Spiel wird noch einige Zeit ins Land gehen, 2024 findet sie sich nicht im Sendeplan. Bereits jetzt teilte der HBO-Streamingdienst Max auf Social Media aber Neuigkeiten zum Casting für Staffel 2. So wird Kaitlyn Dever (Dopesick, Last Man Standing) Abby verkörpern, während Young Mazino (Beef) in die Rolle von Jesse schlüpfen wird.