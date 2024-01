PS5-Neuerungen und Story-Diskussion

PS5

Teaser Im ersten Kritiker-Duo des Jahres 2024 diskutieren Jörg und Hagen Story und die Rolle von Gewalt in The Last of Us - Part 2 und über die Neuerungen der Remaster-Version für PS5.

The Last of Us - Part 2 Remastered ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wenn The Last of Us - Part 2 eines schafft, dann Redebedarf zu schaffen angesichts dessen, was der Mensch mit dem Controller vor dem Bildschirm auf selbigem alles so mitmacht in der düsteren Rachegeschichte. Die Veröffentlichung von The Last of Us - Part 2 Remastered, dem Hagen in seinem Test die hohe Wertung von Jörg für das PS4-Original noch einmal verlieh, nehmen die beiden nun zum Anlass, um just über die Story zu reden im ersten Kritikerduo-Podcasts des Jahres 2024 – einer der durch die Community freigeschalteten Dankeschön-Inhalte aus der Weihnachtsaktion 2023. Wer nur die Gedanken der beiden zu den neuen Inhalten des Remasters – insbesondere dem Roguelike-Modus – hören will, kann ohne Gefahr die ersten 27 Minuten hören. Danach diskutieren beide aber im Detail, wie die Gewalt auf sie wirkte und wie sie die Geschichte erlebt haben, insbesondere die beiden wohl größten Twists.

Die Timecodes:

00:00 Jörg und Hagen begrüßen euch, bis zum Story-Talk bleibt es noch spoilerfrei

01:12 Darum geht es in der Reihe The Last of Us.

04:52 So spielt sich The Last of Us - Part 2.

12:47 Was bringt das Remaster technisch und das steckt hinter dem Making-Of-Material und dem neuen Roguelike-Modus No Return.

27:44 Spoiler-Talk: Die Story von The Last of Us Part 2 und ihr Verhältnis zur Gewalt.

59:57 Wir sagen danke fürs Zuhören.

Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Zuhören!