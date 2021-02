The Last of Us: Diese Stars spielen Joel und Ellie in der HBO-Serie

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Bild zeigt Bella Ramsey als Lyanna in Game of Thrones.

Letztes Jahr wurde bekannt, dass der Sender HBO eine Serien-Adaption von The Last of Us produziert, an der der Mitautor und Creative Director der Spielvorlage Neil Druckmann und Craig Mazin, Schöpfer der Serie Chernobyl beim selben Sender, beteiligt sind.

Nun bestätigte Druckmann auf Twitter, dass die Schauspielerin und der Schauspieler feststehen, die in der Serie das Protagonisten-Duo Ellie und Joel verkörpern werden. Erstere Rolle verdiente sich Bella Ramsey im Casting, die ihr Debüt in Game of Thrones als Lyanna Mormont, die Lady der Bäreninseln, feierte. Joel wiederum wird von Pedro Pascal gespielt, dessen Gesicht in The Mandalorian fast nie zu sehen ist, weil die von ihm verkörperte Titelfigur ständig einen Helm trägt. Zudem war er unter anderem ebenfalls in Game of Thrones dabei und gab in Narcos den Drogenfahnder Javier Peña.

Die Serie wird die Ereignisse aus dem ersten Teil von The Last of Us (im Test, Note 9.0) nacherzählen: Der Schmuggler Joel eskortiert für einen Auftrag das Mädchen Ellie quer durch ein postapokalyptisches Amerika. Ihre Reise zu einer Forschungseinrichtung könnte das Schicksal der Welt ändern, denn die Jugendliche ist der einzige Mensch, der gegen eine Infektion mit dem Cordyceps-Pilz immun ist, der Menschen in blutrünstige Wesen verwandelt und zum Zusammenbruch der Zivilisation geführt hat.