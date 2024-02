The Last of Us - Part 2 Remastered: Making Of erschienen

PS5

Vor zwei Wochen veröffentlichte Sony The Last of Us - Part 2 Remastered für Playstation 5 (im Test auf GamersGlobal.de). Nun ist das dazugehörige Making-Of-Video über die Entstehung des Originals erschienen. Dieses könnt ihr wahlweise auf YouTube schauen oder nach Download eines circa zehn Gigabyte großen Patches in der Bonus-Sektion des Remasters. Der Patch beinhaltet darüber hinaus neue optionale Kleidung für die Protagonistinnen im Spiel.

Die Filmarbeiten zu der zweistündigen Dokumentation begannen im Jahr 2016, vier Jahre vor Erscheinen des Titels. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Dreharbeiten im Frühjahr 2020 abgebrochen. Angesprochen werden in der Doku auch der Hackingangriff und Leak im Vorfeld der Veröffentlichung durch einen wütenden Fan.