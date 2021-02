Resident Evil Village wird laut Capcom länger als Teil 7

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem Interview mit dem offiziellen britische Playstation-Magazin hat Peter Fabiano, Producer der Resident Evil-Reihe, Angaben zur Spielzeit von Resident Evil Village gemacht (via PSU.com). Eine genaue Stundenangabe bleibt uns Fabiano zwar schuldig, immerhin gibt er aber an, dass der neue Horrortitel länger als sein Vorgänger, Resident Evil 8 (im Test, Note: 8.0), werden wird. Mit diesem war man mindestens 10 Stunden beschäftigt, was sich also aus der Aussage von Fabiano ziehen lässt, müsst ihr selbst entscheiden.

Erscheinen wird Resident Evil Village am 7. Mai 2021. Wenn ihr eine Playstation 5 euer Eigen nennt, dann könnt ihr euch im Store die kostenfreie Maiden-Demo herunterladen und euch einen ersten Eindruck von Capcoms Survival-Horror verschaffen.