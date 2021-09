Redi-Rumble: Resident Evil Village

Teaser Es geht zur Sache in dieser Ausgabe Redi-Rumble: Dennis ist enttäuscht von Village, Hagen findet's super. Bei der Argumentation für ihre Standpunkte lassen die beiden jegliche Fairness außen vor.

Zwei Redakteure, ein Spiel, viele verbale Schläge unter die Gürtellinie: Die Zutaten für ein Redi Rumble sind simpel, ergeben in Kombination aber ebenso unterhaltsame wie knackige Unterhaltung. Dieses Mal hat Dennis Redebedarf, denn nach seinem Durchgespielt-Letsplay mit Resident Evil Village ist er enttäuscht vom neuesten Teil der Horror-Reihe aus dem Hause Capcom.In einer ganz andere Ecke steht hingegen Hagen. Der ist regelrecht begeistert von dem Ausflug in das Gruseldorf und steht mit seiner Meinung voll hinter unserem Test . Die Meinungen unserer beiden Redakteure gehen also stark auseinander, beste Voraussetzungen für das heutige Resi-Rumble.Zunächst erfolgt der Schlagabtausch im Bereich der Spielwelt. Ist sie nun spitze, abwechslungsreich und gespickt mit Highlights oder doch eher ein wild zusammengewürfelter Haufen nicht zusammenpassender Setpieces? Auch die Gegnervielfalt wird zum Streitthema, wollte Capcom hier schlussendlich einfach zu viel oder ist die Abwechslung mehr als willkommen? Und natürlich kriegen die Ballerpassagen auch ihr Fett weg. Denn zu einem Resident Evil passen sie einfach nicht – oder?Wie immer gibt es beim Redi-Rumble keinen klaren Sieger der Diskussion. Vielmehr präsentieren wir euch das Spiel aus zwei extremen Blickwinkeln und wollen natürlich auch wissen: Was haltet ihr von Resident Evil Village? Seid ihr Team Dennis oder doch Team Hagen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch schön gegruselt habt oder das eigentliche Spiel erschreckend fandet.Viel Spaß beim Ansehen!