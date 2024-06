Resident Evil 1, 2 und 3 kommen auf GOG

PC

Der DRM-freie Spiele-Shop GOG gibt eine Kooperation mit Capcom bekannt, infolge derer die ersten drei Teile der Resident Evil-Reihe ihren Weg in den Store finden. Das erste Resident Evil ist bereits dort verfügbar, Resident Evil 2 und Resident Evil 3 - Nemesis sollen bald folgen.

Die Versionen sollen wie bei GOG gewohnt vorkonfiguriert sein, um ohne Aufwand auf modernen PCs zu laufen und zudem (nicht näher ausgeführte) Komfortverbesserungen bieten. Für jedes der Spiele wird ein Preis von 9,99 Euro aufgerufen, alternativ gibt es ein Bundle für 24,99 Euro.

Darüber hinaus veröffentlicht GOG bald ein Video zur Reihe in Kooperation mit Suzi Hunter, einer bekannten Youtuberin mit Hauptfokus auf Essays und Tests zu Horror-Titeln. Das Video soll sich um die Anfänge von Resident Evil drehen, aber auch darum, wie die ersten drei Teile nun den Weg auf GOG gefunden haben. Daher werden auch GOG-Angestellte wie Technical Producer Adam Ziółkowski in Interviews zu Wort kommen. Das Video ist schon auf Youtube in Vorbereitung, sobald es veröffentlicht wurde, könnt ihr es unter diesen Zeilen direkt finden.