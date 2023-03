Resident Evil 4 Test+

Teaser 18 Jahre ist es her, dass Leon S. Kennedy erstmals in Spanien gegen die Plaga-Parasiten kämpfte. Nun bringt Capcom den actiongeladenen Horror zurück – und zwar mit Bravour.

Sehr früh gelangt ihr auf diesen Dorfplatz, auf dem ihr mehrere Minuten überleben müsst, während die von Parasiten befallenen Bewohner euch an den Kragen wollen. Zu Beginn könnt ihr jedoch noch herumschleichen und in Ruhe erste Vorräte plündern.

Panik-Modus

Die Nahkampfangriffe unterscheiden sich teils, je nachdem von welcher Seite aus Leon angreift – von vorne etwa gibt es einen Tritt ins Gesicht für einen Ganado auf den Knien, von hinten setzt er dagegen zum Suplex-Wurf an.

Auf Messers Schneide

Auch die Angriffe der Riesenklauen des Garrador kann Leon mit seinem Messer abwehren.

Erkundungsfreude und Platzmangel

Peseten-Münzen findet ihr überall, doch daneben gibt es auch wieder versteckte Schätze, die ihr beim Händler zu Geld machen könnt. Deren Anzahl dreht das Remake deutlich auf und überarbeitet, wie sich manche Kleinodien kombinieren lassen, um einen noch besseren Preis zu erzielen. Waren dafür im Original bestimmte Kombinationen nötig, haben nun viele Wertsachen eine Reihe von runden und eckigen Sockeln. Darin könnt ihr entsprechend geformte farbige Edelsteine einsetzen. Dabei kommt eine Art Poker-Wertesystem zum Einsatz, mit dem bestimmte Kombinationen an Farben den Wert zusätzlich vervielfachen. So bringen zwei Steine derselben Farbe einen 1,2-fachen Bonus, zwei Steine unterschiedlicher Farbe nur einen 1,1-fachen Bonus, während fünf Steine unterschiedlicher Farbe (besser geht es nicht) das Doppelte an Pesten einbringen, was Steine und Schatz jeweils für sich eingebracht hätten. Dadurch ist jeder Edelstein durchaus Anlass zur Freude und wenn mir etwas Geld für eine Waffenmodifikation oder etwas Neues im Sortiment des Händlers fehlte, habe ich durchaus überlegt, ob ich einen niedrigeren Bonus in Kauf nehme oder noch etwas warte, bevor ich einen wertvolles Artefakt zu Geld mache.



Da die Schätze ebenso wie Schlüssel-Items keinen Platz im Koffer verbrauchen, gab es dahingehend auch keine Ärgerlichkeiten. Anders sah es bei den Crafting-Materialien aus. Wie im Original besitzt ihr einen rechteckigen Koffer mit einer begrenzten Anzahl an Quadraten für Gegenstände, die ihr wie bei einem Legespiel effizient ablegen wollt, um das Inventar bestmöglich auszunutzen. Waffen nehmen dabei besonders große rechteckige Formen ein, sie lassen sich jedoch ebenso wie Heilsprays an Schreibmaschinen-Speicherpunkten einlagern (daneben erstellt Resident Evil 4 Remake auch überwiegend faire Rücksetzpunkte via Autospeichern). Alle anderen Items lassen sich jedoch nicht einlagern, was häufig dazu führte, dass mein Koffer bald überquoll vor kleinem Schrott (Platzbedarf: Linie aus zwei Quardraten) und großem Schrott (Linie aus drei Quadraten), der sich nicht stapeln lässt, anders als Schwarzpulver (ein Quadrat je zehn Stück). Aus Schrott und Pulver könnt ihr alle möglichen Munitionsarten herstellen (mit etwas Glück erhaltet ihr noch ein paar Schuss mehr obendrauf). Dabei brachte es durchaus etwas für das Spielgefühl, wenn ich gegen Ende eines intensiven Gefechtes überlegte, welche Munitionsart ich mir nun am besten noch herstelle. Doch insgesamt hätte ich mich über mehr direkte Munitionsfunde gefreut (wiederum stapelbar) und lieber weniger überlegt, wie ich nun meine (von mir mit Spaß gepflegte) Kofferordnung ändere, um einen Beutel Schrott nicht liegen lassen zu müssen.



Das dämpfte jedoch nicht meine allgemeine Erkundungsfreude in Resident Evil 4. Schon im Original lohnte es sich vereinzelt, mit Begleiterin Ashley im Gepäck etwas Backtracking zu betreiben, da man mit ihr nun Türen entriegeln konnte, indem man sie per Trittleiter über Mauern hob. Das findet sich auch im Remake wieder und dazu kommen viele andere Anreize, in bekannte Areale innerhalb eines Gebiets zurückzukehren. So stoßt ihr unter anderem auf verschlossene Schubladen, Tore oder Wegschreine, die auch in der Karte eingezeichnet werden und deren Schlüssel ihr oft erst deutlich später findet. Hier wird das Backtracking nicht nur mit Schätzen belohnt, oft wartet bei der Rückkehr auch eine neue Zusammensetzung an Feinden auf euch, sodass auch der Weg zum Ziel Teil des Spaßes ist. Ein weiterer Anreiz sind schließlich Nebenquests vom Händler, die ihr als blaue Zettel in der Welt verteilt findet. Der bittet euch zum Beispiel wie im Original, blaue Medaillen in der Umgebung zu zerstören, oder aber gewisse Items zu verkaufen oder andere kleine Aufträge zu erledigen, die euch teils ebenfalls in alte Gebiete zurückführen. Als Belohnung hierfür erhaltet ihr Spinell-Steine. Die lassen sich anders als im Original nicht zu Geld machen, sondern sind eine eigenständige Währung, die ihr gegen besondere Items eintauscht, die der Händler nicht im regulären Angebot führt. Dazu gibt es weitere Nebenbeschäftigungen, eine davon bringt euch Anhänger für den Koffer, die gewisse positive Buffs auslösen.

Mit der richtigen Kombination aus erbeuteten Edelsteinen macht ihr deutlich mehr Reibach mit den Schätzen. Edelsteine findet ihr in der Umgebung versteckt, doch auch stärkere Feinde wie der Kettensägenschwinger Dr. Salvador hinterlassen in der Regel welche.

Nachdem Leon S. Kennedy den Zombie-Virus überlebte, der Racoon City von der Landkarte fegte, findet er sich allein in einem gottverlassenen Flecken Erde in Spanien wieder. Sein Aufgabe als Geheimagent der Regierung: Die Tochter des Präsidenten finden, die vom lokalen Kult Los Illuminados verschleppt wurde. So beginnt die Geschichte von, das erstmals 2005 auf dem Gamecube über die Mattscheiben flimmerte. Über die Jahre habe ich es etliche male gespielt – auf Gamecube, Wii, PS4 und PC mit der HD-Project-Mod, deren Macher über viele Jahre lang die möglichst viele der Vorlagen für die Texturen im Spiel suchte, um diese hochauflösend neu zu erstellen.Ich bin also gut vertraut mit Leons Abenteuer in Spanien: Ich habe die Winkel der Gebiete im Kult-Dorf, der Burg und des finalen Insel-Gebiets mental abgespeichert.Ich kann einige der augenzwinkernd bekloppten Dialogzeilen mitsprechen ("Insect live doesn't compare to human live!"), kenne einen guten Teil der Exploits und Geheimnisse des Spiels. Ich war also gespannt auf das neue– aber auch besorgt. Es bestand die Gefahr, dass sich die Neuauflage für mich nicht frisch genug anfühlt. Anders als bei den neuen Versionen von Resident Evil 2 (im Test, Note 9.0 ) und Resident Evil 3 (im Test, Note 8.5 ) zuvor gab es schließlich nicht den großen Sprung von den festen Kameraperspektiven im Original hin zur Überschulter-Kamera.Nun kann ich verraten: Den Entwicklern ist es dennoch sehr gut gelungen, dem Gameplay im Remake einen eigenen Dreh zu geben und mit den Erwartungen von Fans wie mir zu spielen, wie ihr hier lesen und im Video oben sehen könnt. Aufgrund der Embargo-Vorgaben von Capcom konnte ich dabei nur eingeschränkt eigene Spielszenen verwenden. Alle Abschnitte bis zum Ende des ersten Gruppenkampfes im Dorf sowie der Bosskampf gegen den Garrador im Test-Video und in den Screenshots wurden von mir auf PlayStation 5 aufgezeichnet.Resident Evil 4 krempelte die Reihe um, legte feste Kameraperspektiven und Panzersteuerung zu den Akten. Leon war schnell unterwegs und es gab jede Menge Action. Statt klassischem Survival-Horror war Terror im Angesicht von Feindgruppen angesagt, die im Gegensatz zu Zombies nicht langsam angeschlurft kamen. Dieses Feeling versprüht auch die Neuauflage. Besonders ist dabei, wie Bewegung und Zielen umgesetzt wurden. Damit meine ich nicht, dass Leon sich anders als im Original nun auch bewegen kann, während er zielt – alles andere könnte man 18 Jahre später auch keinem mehr zumuten. Augenfällig ist vielmehr, dass die Steuerung ungefähr auf einer Linie mit dem Remake von Resident Evil 2 ist. Das heißt auch, dass es eine gewisse Masseträgheit beim Manövrieren gibt, wenn man die Richtung seiner Bewegung ändert. Gleichzeitig sind diverse Feindtypen nun noch schneller als damals unterwegs. Daher ist es auch im Remake nicht zu leicht, sich mit den gerne von mehreren Seiten auf euch zustürmenden Feinden anzulegen.Doch an das Momentum von Leon gewöhnte ich mich, die eigentliche Bewegung und das Zielen sind sehr präzise umgesetzt und so bereitete es mir (abseits der Flinkheit der Feinde und Leons Wackeln beim Blick durch das Zielfernrohr der Scharfschützengewehre) keine Schwierigkeiten, die Beine in die Hand zu nehmen oder gezielt Körperteile anzugreifen. Wie damals könnt ihr den menschlichen Parasiten-Wirten (den Ganados) Waffen aus der Hand schießen, sie mit Kopftreffern betäuben oder mit Angriffen auf die Beine auf die Knie oder ganz zu Fall bringen. Kommt ihr an betäubte Gegner heran, könnt löst ihr Nahkampfangriffe mit dem kontextsensitiven Aktionsknopf aus.Schön ist auch das Handling der diversen Wummen umgesetzt. Zum Beispiel zerlegt die erste Schrotflinte besonders gut Gegner, während sich ein späteres Modell besser zum Zurückwerfen ganzer Gruppen eignet. Zwischen den bis zu acht Waffen in dem Schnellauswahl-Slots wechselt ihr flott per Digikreuz. Alternativ geht das auch über den Umweg ins Koffer-Inventar und ganz ehrlich: Das habe ich manchmal lieber gemacht, um mir eine kleine Verschnaufpause zu gönnen.Eine Neuerung ist das rudimentäre Schleichsystem: Auf Knopfdruck geht Leon in die Hocke, um sich leiser zu bewegen. Gelangt ihr unerkannt in den Rücken eines Ganados, schaltet ihr ihn heimlich mit dem Messer aus. So könnt ihr öfter das Gegnerfeld vor einer Konfrontation ausdünnen, vereinzelt vermeidet ihr damit sogar, dass Feinde einen Alarm auslösen und umgeht einen offenen Kampf komplett. Doch Leons Messer kann noch viel mehr, denn durch weitere neue Mechaniken spielt es nun eine noch viel wichtigere Rolle als im Original. Sind Feinde zu Boden gegangen, könnt ihr ihnen auf Knopfdruck damit sofort den Garaus machen. Zuckt die Leiche eines eben besiegten Ganado, warnt euch das davor, dass gleich sein Parasit aus ihm herausbricht und er wieder aufsteht. Auch das könnt ihr mithilfe des Messers unterbinden.Am wichtigsten jedoch ist die neue Parade. Schon im Ur-Resi-4 konnte man mit einem Messerschwung zur richtigen Zeit heranzischende Armbrustbolzen abwehren. Das müsst ihr nun nicht mehr manuell tun, stattdessen reicht ein kurzer Druck auf die Taste, mit der Leon das Messer zieht, und er schlägt die Wurfgeschosse beiseite. Auf dieselbe Art pariert er im Remake zudem nun viele Standard-Angriffe von Ganados und Bossen mit der Klinge. Löst ihr die Parade mit optimalem Timing aus, betäubt ihr Feinde dazu. Diese Mechanik krempelt auch den ersten Bosskampf gegen Krauser um. Der war im Original eine lange Cutscene voller Quick-Time-Events, bei der ein Fehlschlag den sofortigen Tod bedeutete. Von diesem Element verabschiedet sich das Remake, ihr müsst nur manchmal in Kämpfen noch eine Taste hämmern, um euch aus Griffen zu befreien oder bei gewissen Attacken schnell die Ducken-Taste drücken, um auszuweichen.Sogar Angriffe, die Leon eigentlich sofort über den Jordan schicken, lassen sich mit dem Messer abwehren. Das ist aber nicht übermächtig. Zum einen gibt es genug nicht parierbare Attacken, zum anderen zerbricht das Messer bei lebensrettenden Aktionen oder auch beim Töten von Ganados, deren Parasit gleich herausbricht, besonders schnell. Um euer Hauptmesser zu schonen, könnt ihr auch andere Klingen nutzen, die ihr beim Erkunden erbeutet (die lassen sich aber auch als Crafting-Material verwenden und gehen verloren, wenn sie zerbrechen). Zerbricht dagegen Leons Start-Kampfmesser, könnt ihr das beim Händler reparieren lassen und dort ebenfalls die Haltbarkeit des Werkzeugs erhöhen, so wie ihr bei anderen Waffen Schaden, Nachladetempo, Kapazität und Feuergeschwindigkeit gegen erbeutete Peseten steigert.