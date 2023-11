Resident Evil 4: VR-Modus erscheint Dezember 2023 // Demo zum Launch

PSVR2-Release am 8. 12. 2023

Noch bevor das Remake von Resident Evil 4 (im Test) am 20. Dezember auch für das iPhone 15 sowie iPads und Mac-Systeme mit M1-Chip erscheint, wagt sich Leon S. Kennedy bereits auf eine andere neue Plattform, denn der bereits länger angekündigte VR-Modus, der wie bei Resident Evil Village (im VR-Test) exklusiv für die PlayStation VR 2 veröffentlicht wird, hat nun ein Release-Datum bekommen: Bereits kommende Woche, am 8. Dezember 2023, wird er als kostenloses Update erscheinen. Der VR-Modus erlaubt euch, die komplette Kampagne des Hauptspiels in der virtuellen Realität zu erleben. Wie der neue Launch-Trailer zeigt, könnt ihr somit nun auch im Akimbo-Stil eine Waffe in jeder Hand führen und auch diverse Umgebungsinteraktionen wurden für den VR-Modus angepasst.

Das VR-Update wird außerdem einen speziellen Schießstand einführen, an dem ihr die individuelle Handhabung der Schießprügel (etwa beim Nachladen) und des Messers üben könnt. Zum Launch am 8. Dezember wird außerdem eine eigene Demo für Resident Evil 4 in VR veröffentlicht, die den Anfang des Spiels und besagten Schießstand umfasst.