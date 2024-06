Resident Evil 2 erreicht (fast) 14 Millionen verkaufte Exemplare

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

Das gleichnamige Remake von Resident Evil 2 hat seine anfänglichen guten Verkäufe fortgesetzt. So feierte Capcom jetzt mit einem öffentlichen Tweet im Voraus den Verkauf von 14 Millionen Einheiten, derzeit sei das Spiel 13,9 Millionen mal verkauft worden. In der Nachricht erklärt der Entwickler, dass schon 2022 die Marke von 10 Millionen Verkäufen erreicht worden war, sie das aber wegen der Heimarbeitsphase der Coronapandemie nicht feiern konnten.

Das Remake hatte im GamersGlobal-Test gut abgeschnitten, wobei Jörg Langer in seinem Wertungskasten eine sehr viel schwächere Bewertung vertrat. Resident Evil 2 erschien auf PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie in einer Cloud-Version für die Nintendo Switch, wobei die Versionen für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S via einem Upgrade Raytracing-Effekte bekamen. Da die gefeierte Verkaufszahl nicht weiter aufgedröselt wurde dürfte sie die Verkäufe über alle Plattformen hinweg beinhalten.