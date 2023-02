Resident Evil Village (PSVR2) Test+

Teaser Capcom erweitert auf PS5 zum Launch der PSVR2 Resident Evil Village um einen VR-Modus. Hagen schaut für einen Kurztest erneut im Gruseldorf vorbei – und bleibt wohl noch etwas länger.

Resident Evil 7 für die PSVR, beschert Capcom damit der neuen PSVR2-Hardware direkt (mit kleinen Ausnahmen) einen Vorzeigetitel. Resident Evil Village (im Test, Note 9.0 ) ist streckenweise recht albern mit bekloppten Wendungen und wilden Sprüngen in der Horror-Geschmacksrichtung. Gegen Ende wird es auch wie frühere Vertreter Action-lastiger. Village hat aber mit dem namensgebenden Dorf auch eine motivierende Hub-Zone, in der es bei jeder Rückkehr etwas neues zu finden gibt, eine fantastische Schauplätze und eben spaßige Action. Daher spielte ich Ethans Rettungsmission für seine Tochter schon häufiger durch. Mit dem per Gratis-DLC nun veröffentlichten VR-Modus hatte ich nun nochmal auf ganz neue Art Spaß an den Kämpfen und ähnlich wie schon zuvor beim VR-Modus vonfür die PSVR, beschert Capcom damit der neuen PSVR2-Hardware direkt (mit kleinen Ausnahmen) einen Vorzeigetitel. Zur Heiling zieht ihr Medzin von der linken Schulter, schnippst den Deckel mit dem Trigger ab und schüttet euch das Zeug dann über die Hände. Grundlagen zur VR-Umsetzung Ein Tutorial-Abschnitt erklärt euch, wie ihr Dinge greift, euer Schnellinventar benutzt und die Waffentypen nachladet. Ich kann VR gut ab, habe daher alle Komfort-Funktionen deaktiviert und fühlte mich auch nach zwei Stunden am Stück noch wohl.



Wem schneller übel wird, der kann Vignetten zuschalten und bei stufenweiser Drehung auch den Grad der Rotation konfigurieren.Teleport als Alternative zur freien Bewegung scheint aber nicht zur Verfügung zu stehen. Ärgerlich: Anders als bei Resi 7 mit PSVR sind die Spielstände vom regulären Spiel nicht kompatibel.

Adrenalinrausch in den Kämpfen

Im VR-Modus seht ihr Ethans Hände plus Unterarme – am linken ist das Messer befestigt. Dazu habt ihr zwei Waffenplätze an der Hüfte, einen am Rücken und weitere in den Jackentaschen. Medizin und die Karte findet ihr links an Schulter und Hüfte. Die Haptik beim Nachladen folgt modernen VR-Shooter-Konventionen.

eim Repetiergewehr muss nach jedem Schuss der Hebel bedient werden, habe ich eine Pistole leergeschossen, muss ich nach dem Nachladen den Schlitten zurückziehen.



Das Ganze ist von der entspannteren Geschmackssorte. Das heißt: Fällt euch eure Waffe oder Munition beim Nachladen runter, müsst ihr sie nicht aufheben, sondern sie landen wieder in eurem Inventar. Die Bedienung funktionierte nach etwas Eingewöhnung sehr gut – wem das aber zu viel Stress ist (während einen ein Lycan ansieht, als wäre man ein XXXL-Burger) der kann mehrere Waffen-Hilfsfunktionen wie automatisches Nachladen aktivieren.



Mit dem Messer oder der Faust reicht es nicht, eine Kiste zu streicheln. Es braucht schon etwas Wucht, damit sie zerbröselt und ihr das Item drin aufheben könnt. Ballt ihr durch halten von Trigger und Taste am Griff die Faust, könnt ihr auch Feinde schlagen, um sie zurückzustoßen. Zum Blocken müsst ihr dagegen dem Gegner eine Handfläche entgegenstrecken. Anzeige Munition crafted ihr weiterhin in einem Menübildschirm. Waffen und Wurfitems wie Minen könnt ihr euren Jackentaschen zuweisen. Mit Kopf und Hand durch die Wand

Bei Items habt ihr dynamisch beim Spielen die Wahl, ob ihr sie aufhebt oder bequem per Tastendruck einsammelt. Ansonsten wurde der Einsatz von Items leicht angepasst, sodass ihr zum Beispiel den Dietrich im Schloss drehen müsst. Abgesehen davon gibt es aber nicht viel, was in den Umgebungen auf euch reagiert – was aber schon vorher auf Resident Evil Village zutraf.



Das bringt uns zu weniger gut umgesetzten Aspekten. Während eure Hände auf interaktive Objekte wie Türen sowie auf Feinde reagieren, clippt ihr sonst durch Wände und damit auch durch Türen, die sich dauerhaft nicht öffnen lassen. Zum anderen ist es zwar lobenswert, dass ihr Cutscenes in der Standard-Einstellung wirklich im Spiel erlebt und nicht als Film auf einer virtuellen Leinwand. Nur: Ethan wird in Zwischensequenzen oder auch wenn er gepackt wird häufig herumgeschleudert. Durch kleine Tricks wie eine als Blinzeln getarnte Schwarzblende schlägt mir das nicht auf den Magen, aber es ist irritierend, wie oft mein Blick ruckhaft statt mit weichem Übergang in eine Richtung gerissen wird und wenn Ethan am Boden liegt, clippte doch gerne mal mein Blick durch seine Brust. Hält wiederum Ethan per Skript etwas in den Händen, drehen die sich nicht mehr mit meinem Körper. Diese kleinen Stolpereien bei der Inszenierung reißen mich wiederholt heraus.



Grafisch wurden die Details etwas reduziert, aber Village sieht mit der PSVR2 immer noch klasse aus. Allerdings flimmern doch bei den Details die Kanten. Und während in der Bewegung stets alles einen runden Eindruck machte: Stand ich still, schienen weiter entfernte Teile der Umgebung zu wabern, was aber auf den Aufnahmen der an den Fernseher gespiegelten Szenen nicht zu sehen ist. Dieser Effekt minderte meinen Spaß mit dem VR-Modus aber nicht.



Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

RE VILLAGE (PSVR2) PS5

Fazit: Hagen Gehritz Die Story von Resident Evil Village ist Trash, aber die Schauplätze, Stimmung und Kämpfe gefallen mir so gut, dass ich es nun schon dreimal beendet habe – zuletzt über den Jahreswechsel. Der VR-Modus von Village macht mir nun große Lust auf Durchgang Nummer Vier. Obwohl ich das Spiel also gut kenne, zucke ich in VR doch bei manchem Skript zusammen.

Die Cutscene-Erfahrung mag wechselhaft sein und die Umgebungen recht statisch. Auch umfasst der VR-Modus momentan Ethans Kampagne, aber nicht den Söldner-Modus. Aber wir reden immerhin auch von einem kostenlosen Update für ein bestehendes Spiel und bei den Kämpfen wurde sehr darauf geachtet, dass das Mittendrin-Gefühl stimmt. Wenn mir ein Feind das Gesicht abkaut, habe ich andere Probleme, als auf Clipping zu achten. Ähnlich wie Saints and Sinners, bei dem es so viel ausmacht, dass ich Feinde packen kann, zieht mich in Village das Blocken und Wegstoßen der Feinde noch tiefer ins Geschehen. Der Wechsel zwischen Pistole zu Schrotflinte oder das Zücken des Messers um Munition zu sparen sind beim regulären Spiel nur ein Tastendruck nebenher. Mit PSVR2 werden sie durch die Anpassung der Steuerung auf sehr gutes VR-Shooter-Niveau zu adrenalingeladenen Momenten. Dazu setzt Village sogar die adaptiven Trigger und das Rumble der Brille selbst intensiver ein, als Horizon – Call of the Mountain.



PSVR2-Besitzer, die Horror in der virtuellen Realität abkönnen, sollten Resident Evil Village in VR nicht verpassen. Von mir gibt es einen Daumen nach oben.

