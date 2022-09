PSVR2 + Resident Evil Village Preview

Teaser Ihr kennt mich nicht als allergrößten Resi-8-Fan, das wären eher die Kollegen Benjamin und Hagen. Aber wenn ich auf der Tokyo Game Show anhand von Resident Evil Village die PSVR2 ausprobieren darf...

Ich stand heute morgen deswegen schon über eine Stunde vor Öffnung der TGS 2022 in der Presseingangs-Schlange (und zwar auf Platz 15 oder so), weil ich ein festes Ziel hatte: Sofort in Halle 7 zum Capcom-Stand zu eilen, um dort Resident Evil Village zu spielen. Nicht, weil ich Resident Evil Village so toll finde, sondern weil es dort Gerüchten zufolge mit PSVR2 spielbar sein würde – was mithin den ersten öffentlichen Auftritt von Sony Playstation VR2 bei einem konkreten Spiel überhaupt bedeutet (und meine erste Begegnung damit). Alle Fotos stammen von GamersGlobal, der Spielszenen-Screenshot vom Hersteller Capcom.Ich stand heute morgen deswegen schon über eine Stunde vor Öffnung der TGS 2022 in der Presseingangs-Schlange (und zwar auf Platz 15 oder so), weil ich ein festes Ziel hatte: Sofort in Halle 7 zum Capcom-Stand zu eilen, um dortzu spielen. Nicht, weil ich Resident Evil Village so toll finde, sondern weil es dort Gerüchten zufolge mitspielbar sein würde – was mithin den ersten öffentlichen Auftritt von Sony Playstation VR2 bei einem konkreten Spiel überhaupt bedeutet (und meine erste Begegnung damit).

Als wir schließlich, ganz unjapanisch mit fast fünf Minuten Verspätung, eingelassen wurden, sprintete ich im Stechschritt los, bald den Capcom-Stand im Blick. Statt mich am Presseschalter zu melden, wo es erfahrungsgemäßg ewig und drei Tage dauert, bis die richtige Kontaktperson gefunden ist (also generell auf der TGS, nicht speziell bei Capcom), habe ich mich einfach als einer der ersten Besucher in die Schlange gestellt, die allererste Anspiel-Gruppe aber um genau einen Platz verpasst (immer sechs Personen konnten gleichzeitig spielen).



Der freundliche Capcom-Torwächter redet daraufhin auf mich ein wie auf ein Pferd, deutet immer wieder auf seine Schedule, ich bekomme den Eindruck, ich habe meine Resi-PSVR2-Chance für immer verpasst oder muss zumindest drei Tage später um 11:15 wiederkommen. Aber eine Englisch sprechende Kollegin übersetzt: Einfach hier warten, in 50 Minuten bist du dran. Während ich mich einen kleinen Moment lang freue, so viel Spielzeit zu bekommen, wird das erste halbe Dutzend erst mal abgeführt und kommt erst eine Viertelstunde später aus den Tiefen des Capcom-Standes zurück.

Da liegt das schöne Stück – ganz links der Kopfhörer. Gut zu sehen: Der bequem erreichbare hintere Einstellknopf der Brille.



Ordnung muss sein: Einweisung in PSVR2

Mir ist eine eigene Dolmetscherin zur Seite gestellt worden, die mir das Wichtigste aus dem Japanischen übersetzt, was ich aber eh schon alles auf den drei laminierten Bedienungspappen gelesen habe. Deshalb reißen wir bald lieber Witze darüber (aber natürlich leise!), wie man mit Virusmaske, Schweißmaske um die Augen herum und nach Riot Police aussehendem weißen PSVR2-Halbhelm aussieht wie ein Verbrecher. Genauestens wird uns erklärt, wie wir die Schweißmaske aufsetzen (in der echten Welt), das Messer benutzen (im Spiel), die Pistole zücken und nachladen. Wir bekommen, nein, nicht „Safe Words“ mitgeteilt, aber quasi „Safe Gestures“ – wenn uns schlecht wird, sollen wir uns hinhocken oder die Arme hinter dem Körper verschränken. Moment, wenn ich taumele, soll ich auch noch…? „Oder du rufst mich einfach“, meint die englisch sprechende Capcom-Standdame.

Dann geht es schließlich nach draußen, an eine der von außen einsehbaren Spielstationen. Mist, musste ich unbedingt die Eckposition bekommen? Jetzt muss ich ja noch mehr den Bauch einziehen! Übrigens schaffe ich es trotz der Einweisung wenige Minuten vorher, die Schweißmaske falsch rum aufzusetzen, was zum Glück gleich zwei Capcom-Mitarbeitern auffällt.



Die PSVR2-Brille ist relativ groß, fühlt sich aber auf dem Kopf nicht wuchtig an. Mit einem großen Knopf hinten lässt sich kinderleicht der Bügel einstellen, an der Brille rechts unten ist ein Knopf, um die Neigung des Vorderteils zu verstellen, bis man scharf sieht. Mit einem Rädchen linksunten verstelle ich den Augenabstand, was gleichzeitig in der Setup-Software überwacht wird. Sobald beide Äuglein in ihren Kreisen sind, gibt es einen blauen Haken (und Lob von der Dolmetscherin). Danach muss man den Kopf still halten und erst auf schwarzem, dann auf weißem Grund einem Punkt nur mit den Augen folgen – das kennt man vom Augenarzt, ist hier jedoch mein erster Kontakt mit dem Eye-Tracking der PSVR. Dann noch Kopfhörer auf, kurz in den schwarz-weißen Lookthrough-Modus geschaltet (die eh schon zierliche Dolmetscherin wirkt nun noch kleiner), damit ich die beiden Controller ergreifen kann, und los geht es.



Und hier die PSVR2 von vorn. Hat schon Ähnlichkeiten mit einem Cyborgkopf oder einem Riot-Police-Helm, oder? Die Bedienung ist guter VR-Standard: Man läuft mit dem linken Stick (drückt man ihn nach unten dabei, rennt man), mit L1 oder R2 greift man Objekte (faktisch mit dem Mittelfinger), und Angriffe oder Schüsse löst man mit L2 respektive R2 aus, also den Triggern. Der rechte Stick dient zum Drehen, was bei der Messedemo in 45-Grad-Schritten geschah (empirische Jörg-Langer-Schätzung).

Die drei Schwestern – dank PSVR2 richtig furchteinflößend

Da ich Resident Evil Village nur wenige Stündlein gespielt und ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis habe, erzähle ich im folgenden bestimmt total alten Tobak aus Level 2, aber: Es ist alter Tobak im neuen PSVR2-Gewand! Also, es geht aus einem Gemäuer eine Treppe hinauf, hinaus in einen kurzen verschneiten Abschnitt, bevor ich auch schon wieder eine Doppeltür aufstoße und mich im Inneren eines prächtigen Anwesens befinde. Ein wenig Herumgesuche, hier eine leere Schublade öffnen, dort vor einem naktiven Auszug stehen, und ich lande in einer Art Ballsaal. Als ich diesen verlassen möchte, kommen auf einmal einige Bienen oder andere Insekten durch den Türspalt geflogen, werden zu einer großen brummenden Wolke und dann zu drei eher wenig nach ungefährlicher Abendbegleitung aussehenden, schwarzberobten Schwestern mit Hang zum Gothic-Makeup. Zumindest sehen sie aus wie Schwestern. In einer Skriptsequenz stoßen sie mich zu Boden, und ziehen mich dann mit einer Sichel an den Beinen durch mehrere Flure, wo sie mich einem übergroßen weiblichen Wesen mit Hut vorstellen.



Mich trotz des bewegungslosen Liegens auf dem Rücken im Raum umsehen zu können und hinter mir zwei an Ketten hängende Fleischerhaken zu erspähen, lässt mich nicht unbedingt glücklicher zurück. Die Horrorschwestern sehen verdammt gut aus, oder besser, verdammt horrormäßig, und Mann, wirkt ihre Mutter (so viel verstehe ich auf Japanisch, dass die drei kleineren Hexen die Matrone als "Okasan" anreden) riesig, vor allem aus dieser Bodenperspektive! Okay, ich kann selber googeln, die „große Vampirlady“ ist Alcina Dimitrescu, ihre normal großen, mich im VR-Raum aber dennoch überagenden Blutsauger-Gören heißen Bela, Cassandra und Daniel. Die sollten sich ab und zu das geronnene Blut aus dem Gesicht wischen, könnte man ihnen raten.

Nach einer kleinen Ansprache schneidet mir Mama Alcina die Handfläche auf, delektiert sich mit genüsslichem Zungenschmatzen an meinem Lebenssaft, lacht fies und gibt dann zwei ihrer Töchter eine Order. Daraufhin werden mir die Fleischerhaken links und rechts durch die Hände getrieben, was in VR unangenehm authentisch wirkt, und ich stehe endlich wieder aufrecht. Nun gut, ich hänge. Die nette Familie verlässt das Kaminzimmer und lässt mich erst mal allein hängen. Aber nicht lange, denn die Muskeln meiner rechten Hand leisten dem Stahlhaken nicht allzu lange Widerstand – die Schwerkraft… und das kalorienreiche Essen hier in Japan, schätze ich. Ratsch! Und nach etwas Rumgezerre mit der nun freien rechten reißt auch die linke Hand auf, noch mal ratsch, und ich bin frei.

Anzeige Glaubt mir, egal, wie ihr diese Szene im normalen Spiel erlebt habt – in VR ist sie wesentlich intensiver! Da man sie "wirklich" im Raum und von unten sieht, wirkt die weißgewandete Frau Vampir-Mama extrem viel größer als hier.

