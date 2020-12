Teaser Jörg und Hagen blicken auf eine Woche zurück, die ganz im Zeichen von Cyberpunk 2077 stand und diskutieren, wie schlechtere Technik den Spaß an dem ausgezeichneten Titel mindern kann.

Nach über einer Woche intensiver Beschäftigung mit Night City tauchen Jörg und Hagen aus den Tiefen des Cyberspace auf und beschließen die Cyberpunk 2077-Woche auf GamersGlobal mit dieser Folge 81 des Wochenschluss-Podcasts (oder Folge 2077, wenn ihr so wollt). Dabei erklären die beiden unter anderem ausführlich, wieso wir in Cyberpunk 2077 auf Xbox One, PS4, Xbox Series X und PS5 bei der Spielspaßwertung Abzüge vornehmen (die beiden letzteren spielen die Lastgen-Fassung per Abwärtskompatiblität ab, das Nextgen-Update wird erst 2021 erscheinen). Alle Themen im Überblick: