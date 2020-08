Total War Saga - Troy und DLC kostenlos für 24 Stunden im Epic Games Store

PC Linux MacOS

Im Epic Games Store könnt ihr euch ab sofort Total War Saga - Troy, den neuesten Ableger der Total War Saga-Serie, kostenlos herunterladen (knapp 17 GB). Das Angebot gilt für die PC- und Mac-Version, die etwas später erscheinen wird, und ist nur für 24 Stunden, also bis Freitag 15 Uhr, verfügbar. Danach beträgt der Preis 49,99 Euro. Unsere Erfahrungen und Eindrücke vom Spiel findet ihr im ausführlichen Testbericht und in der Viertelstunde mit GG-Chefredakteur Jörg Langer.

Zusätzlich zum Hauptspiel könnt ihr euch "für eine begrenzte Zeit" auch den ersten Downloadinhalt Amazonen gratis sichern. Dazu benötigt ihr einen kostenlosen Total-War-Access-Account, den ihr mit eurem Epic-Store-Account verknüpfen müsst. Mit dem DLC könnt ihr dann im September ein Amazonenreich zum Sieg führen.

Wenn ihr gerade sowieso im Epic Games Store unterwegs seid, könnt ihr euch noch bis 17 Uhr das Organisations-Puzzlespiel Wilmot's Warehouse und die Entwicklungsstudio-Sitcom 3 out of 10 kostenlos holen. Die beiden Gratistitel werden heute Abend vom Koop-Survival-Shooter Remnant - From the Ashes und The Alto Collection mit den beiden Endless-Runnern Alto's Adventure (App der Woche) und Alto's Odyssey (GG-Kurztest) abgelöst.