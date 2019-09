Playstation Hits: Neue Titel ab dem 4. Oktober 2019 erhältlich

PS4

Sony wird die Bibliothek seiner „Playstation Hits“ in Kürze um drei neue Spiele erweitern. Unter dem Label, unter dem der japanische Hersteller Spiele erneut für günstige 19,99 Euro anbietet, wurden in der Vergangenheit bekannte Titel, wie Batman - Arkham Knight (Testnote: 9.0), Doom (Testnote: 8.5), The Last of Us Remastered (Testnote: 9.0), Resident Evil 7 biohazard (Testnote: 9.0) und Uncharted 4 - A Thief’s End (Testnote: 9.5) zum Budgetpreis veröffentlicht. Ab dem 4. Oktober 2019 werden noch God of War (Testnote: 9.0), Uncharted: The Lost Legacy (Testnote: 8.5) und Gran Turismo Sport (Testnote: 7.0) in die Sammlung aufgenommen.

Die Geschichte von God of War folgt erneut dem Kriegsgott Kratos, der sich diesmal nicht nur als Kämpfer, sondern auch in seiner neuen Rolle als Vater behaupten muss. In Uncharted - The Lost Legacy begeben sich Chloe Frazer und die renommierte Söldnerin Nadine Ross tief in die Berge Indiens, um ein uraltes, sagenumwobenes indisches Artefakt zu bergen. Dabei müssen sie sich gegen einen heftigen Widerstand zur Wehr zu setzen und versuchen, die Region vor dem Chaos zu bewahren. In Gran Turismo Sport nehmt ihr derweil Platz hinter dem Steuer der schnellsten und meistbegehrten Rennmaschinen der Welt, um euer fahrerisches Können wahlweise alleine, mit Freunden oder in den offiziellen Online-Rennwettbewerben unter Beweis zu stellen.