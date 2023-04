PM: Build-Anleitungen für den „Neues Spiel+“-Modus von God of War Ragnarök (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die neue Aktualisierung für God of War Ragnarök ist jetzt verfügbar und bietet eine Menge Möglichkeiten, Kratos‘ Builds im „Neues Spiel+“-Modus (NG+) zu verbessern!

Ohne unser fantastisches QA-Team wären sowohl God of War Ragnarök als auch der „Neues Spiel+“-Modus niemals möglich gewesen. Sie verfügen nicht nur über ein unglaubliches Fachwissen über das Spiel, sondern unsere QA-Mitarbeiter gehören auch zu den kreativsten Menschen, wenn es darum geht, einzigartige Spielstile zu entwickeln.

Wir haben eine Auswahl unserer Top-Kampfspezialisten im QA-Team befragt, um ihre liebsten Builds zu erfahren, die jetzt mit Neues Spiel+ möglich sind. Dennoch kratzen sie nur die Oberfläche der vielen Kombinationen, die mit dieser Aktualisierung möglich sind!

Build von: Wilson Santiago, QA Analyst

Probiert das einmal aus:

— Riskanter, aber mächtiger Spielstil

— Hohe Mobilität und hoher verursachter Schaden

— Ausweichen/Parieren in letzter Sekunde

— Weltenverschiebungen

Auf diese Weise könnt ihr um eure Feinde herumtanzen, bis ihr die perfekte Gelegenheit habt, ihnen massiven Schaden zuzufügen. Dieses Build basiert auf der Fähigkeit, in letzter Sekunde auszuweichen und zu parieren. Es nutzt Weltenverschiebungen und erhöhten Schaden gegen Gegner, die von einem Status betroffen sind, und eignet sich, um zwischen Gegnern hin- und herzuwechseln und jeden Fehlschlag zu bestrafen. Wenn ihr das Timing der Ausweichmanöver gut beherrscht, könnt ihr dieses Build sogar gegen die Walkürenkönigin Gná und König Hrolf einsetzen… lasst euch nur nicht treffen!

Rüstung:

— [NEU IN NG+] Mantel des Schwarzbären – Erhöht die Dauer der Immunität beim Ausweichen. Zusätzlich wird beim Ausweichen in letzter Sekunde eine Salve von Bifröst-Splittern abgefeuert.

— [NEU IN NG+] Panzerhandschuhe des Zeus – Erhöht den Nahkampf- und Runenschaden um 20%, aber der erlittene Schaden wird auch um 40% erhöht.

— Gürtel des Glanzes

Zauber:

— [NEU IN NG+] Meign – Stärke-/Abklingzeit-Verbesserung.

— Vanaheim-Setbonus

— Siegel des Untergangs

— Emblem der Neun Welten

— Andenken des Notleidenden

— Emblem der Ausflucht

— Segen des Mutes oder Segen der Wut

Waffenzusätze:

— Leviathanaxt: Griff der neun Welten

— Klingen, Speer, Rundschild: Alles, was das Stärke-Attribut bevorzugt.

Relikt:

— Heft von Hofuð

Spartas Rage

— Mut oder Wut

Begleiter – Waffen:

— Atreus: Jötnarbogen

— Freya: Mardöll

Begleiter – Accessoires:

— Runenwirksamkeit III

— Anlegefertigkeit III

— Siegelverstärkung III

Begleiter – Runenbeschwörung:

— Atreus: Falkenflug

— Freya: Der Präferenz des Spielers überlassen

Wie spielt es sich?

Mit dem neuen Mantel des Schwarzbären könnt ihr im Vergleich zu anderen Builds zwar nur wenig einstecken, aber er passt perfekt zum Gürtel des Glanzes und belohnt euch für das richtige Timing beim Ausweichen in letzter Sekunde mit Bifröst-Schaden und einer Weltenverschiebung. Mit dem Griff der neun Welten und dem Heft von Hofuð stehen euch außerdem zwei Weltenverschiebungen auf Abruf zur Verfügung, mit denen ihr die härtesten Gegner schlagen könnt, während sie so lange an Ort und Stelle verharren, dass Heimdall neidisch wird.

Dieses Build ist auch erstaunlich gut darin, den Hexenfluch-Status auf Feinde zu übertragen, da Atreus und Freya dies mit nur zwei Pfeilen tun können. Mit Kratos und eurem Begleiter solltet ihr in der Lage sein, eure Gegner durchgängig mit Statuseffekten zu belegen, um das Beste aus euren Verstärkungen zu machen.

Mit diesem Build füllen sich Permafrost-, Verbrennung- und Strudel-Anzeigen unglaublich schnell, sodass ihr jede Weltenverschiebung voll ausnutzen könnt, um die Lebenspunkte eurer Gegner zu schmelzen.

Build von: TJ Gilbert, Senior QA Analyst

Probiert das einmal aus:

— Kampf mit bloßen Händen/Schild

— Regelmäßige Runen- und Rage-Nutzung

— Statuseffekte

— Betäubung von Gegnern

Bei diesem Build geht es darum, den Gift-Status schnell anzuwenden und die Betäubung mit Angriffen mit bloßen Händen aufzubauen, während gleichzeitig die Abklingzeit eurer mächtigen Runenangriffe und des Relikts verringert wird, damit ihr sie häufig einsetzen könnt. Zwingt eure Feinde in die Knie, während ihr Rage aufbaut, um eine massive Welle von Schaden zu verursachen, sobald ihr bereit seid, euren Zorn zu entfesseln.

Rüstung:

— Giptumaðrs Brustschild

— Lúndas verlorene Armschienen

— Schicksalsbrecher-Gürtel

Zauber:

[NEU IN NG+] Lúndas Gravur – Bei Angriffen mit bloßen Händen sowie beim Parieren und Blocken besteht eine Chance, zusätzlichen Schaden zu verursachen und den Gegner zu vergiften, wodurch seine Kraft verringert wird.

— Segen der Wut

— Betäubender Reißzahn

— Vanaheim-Setbonus

— Svartalfheim-Setbonus

Waffenzusätze:

— Leviathanaxt: Griff der austarierten Erholung

— Chaosklingen: Verfluchte Herrscherinnengriffe

— Draupnir-Speer: Schaft der gewichtslosen Erholung

— Rundschild: Der Präferenz des Spielers überlassen

Relikt:

— Heft von Gram

Spartas Rage

— Wut

Begleiter – Waffen, Accessoires, Runenbeschwörungen:

— Atreus und Freya: Der Präferenz des Spielers überlassen

Wie spielt es sich?

Dieses Build nutzt den neuen Zauber „Lúndas Gravur“, um den mächtigen Bonus „Wanen-Gift“ von Lúndas verlorenem Kürass zu erhalten, während Giptumaðrs Brustschild euch „Glücksaktualisierung“ verleiht. Da beide Boni mit Glück skalieren, konzentriert sich dieses Build auf diesen Wert, um sicherzustellen, dass ihr eine hohe Chance habt, ihre Effekte mit euren Angriffen auszulösen.

Beginnt den Kampf, indem ihr eure Gegner mit bloßen Händen angreift und sie vergiftet, um das Beste aus den Verstärkungen eurer Setboni herauszuholen, die den Schaden gegen Gegner erhöhen, die von einem Statuseffekt betroffen sind. Dieses Build erhöht außerdem die Betäubung und den Schaden an betäubten Gegnern, sodass ihr mit euren Fäusten und eurem Schild viele Möglichkeiten habt, eure Gegner neben Statusanwendungen zusätzlich zu treffen. Nutzt eure Runenangriffe und das Heft von Gram, um den Bonus „Glücksaktualisierung“ zu erhalten, der die Abklingzeit eurer mächtigen Fähigkeiten wiederherstellt, damit ihr sie häufiger einsetzen könnt, während ihr ständig Rage aufbaut.

Sobald eure Rage-Anzeige sich genug gefüllt hat, sorgt dafür, dass eure Gegner von einem Statuseffekt betroffen sind, und aktiviert „Spartas Rage“. Mit dem Segen der Wut und dem Vanaheim-Zaubersetbonus wird die Schockwelle eurer Aktivierung den Statuseffekt verzehren und massiven Schaden verursachen!

Build von: Wilson Santiago, QA Analyst

Probiert das einmal aus:

— Regelmäßige Rage-Nutzung

— Explosiver Flächenschaden

— Das Geräusch, das Heilungs- und Rage-Steine machen, wenn sie zerbrechen

— Jede Menge Explosionen

Bei diesem Build geht es um RAGE! Durch die Verwendung von Teilen der neuen Ares-Rüstung bietet dieses Build die Möglichkeit, hohen Schaden zuzufügen, indem die Chance maximiert wird, dass Heilungs- und Rage-Steine fallen gelassen werden und jeder einzelne in eine tödliche Explosion verwandelt wird. Verwandelt selbst die unscheinbarsten Arenen in ein Minenfeld des Schmerzes für die Gegner mit dieser explosiven Combo!

Rüstung:

— [NEU IN NG+] Kürass des Ares – Rage-Treffer haben eine Chance, einen Heilungsstein fallen zu lassen. Heilungssteine gewähren außerdem Rage, und alle Steine lösen größere Explosionen aus.

— Giptumaðrs Panzerhandschuhe

— [NEU IN NG+] Kriegsgürtel des Ares – Die Aktivierung von Spartas Rage, wenn die Rage-Anzeige voll ist, erhöht den verursachten Schaden für eine kurze Dauer.

Zauber:

— [NEU IN NG+] Mannvit – Runen-/Abklingzeit-Verbesserung.

— [NEU IN NG+] Fjölkyngi – Runen-/Vitalität-Verbesserung.

— Niflheim-Setbonus

— Steingötzenbild der Seelen

— Siegel des Runensturms

— Eirs Rüstung

— Segen des Mutes

Waffenzusätze:

— Alle: Alle, die einen hohen Runen- und/oder Glückswert unterstützen

Relikt:

— Heft von Hofuð

Spartas Rage:

— Mut

Begleiter – Waffen:

— Atreus und Freya: Der Präferenz des Spielers überlassen

Begleiter – Accessoires:

— Alle 3: Der Präferenz des Spielers überlassen

Begleiter – Runenbeschwörung:

— Atreus: Hämisches Eichhörnchen

— Freya: Der Präferenz des Spielers überlassen

Wie spielt es sich?

Dieses Build ist sehr einzigartig und macht eine Menge Spaß! Das Hauptziel besteht darin, während des Kampfes so oft wie möglich explodierende Heilungs- und Rage-Steine zu verwenden, um den Boden für eure Feinde genauso feindlich zu gestalten wie für Kratos.

Mit diesem Build wird die Kraft von Spartas Rage unheimlich erhöht. Der Segen des Mutes und der Kriegsgürtel des Ares verleihen euch beide einen mächtigen Schadensboost, während der Kürass des Ares die Chance erhöht, dass ein Heilungsstein fallen gelassen wird, sowie den Schaden, den ihr verursacht, wenn ihr ihn explodieren lasst. Darüber hinaus wird der Kürass gut mit dem Zauber „Steingötzenbild der Seelen“ funktionieren, um euch eine beständigere Wiederauffüllung der Rage für eine regelmäßige Nutzung zu ermöglichen.

Mit dem extrem hohen Glückswert dieses Builds habt ihr eine große Chance, dass ein Stein bei einem Runenangriff oder einem Rage-Treffer fallen gelassen wird. Kombiniert das mit der Runenbeschwörung „Hämisches Eichhörnchen“ und ihr werdet bei jedem Kampf auf Steine treten können.

Sobald ihr den Boden mit ihnen verdeckt habt, geht ihr in den Nahkampf und aktiviert das Relikt „Heft von Hofuð“, um eure Gegner mit einer Weltenverschiebung an Ort und Stelle zu halten, während ihr die Steine zerstört, um Explosionen mit hohem Schaden zu erzeugen!

Build von: Evan Gilbert, QA Analyst

Probiert das einmal aus:

— Gewaltiger Flächenschaden

— Massenkontrolle

— Regelmäßige Nutzung von Runenangriffen und Relikten

— Waffenwechsel

Dieses Build unterstützt die Nutzung von wiederholten Runenangriffen und Relikten durch Abklingzeit-Verstärkungen, um den Flächenschaden zu verursachen, während Waffen gewechselt werden. Mit diesem Build können nicht nur mehrere Gegner auf einmal getroffen werden, sondern es bietet zusätzlich Massenkontrolle sowie Möglichkeiten zur Positionierung, sodass ihr wie ein echter General Spartas die volle Kontrolle über das Schlachtfeld übernehmen könnt.

Rüstung:

— Giptumaðrs Brustschild

— Berserker-Panzerhandschuhe

— [NEU IN NG+] Kriegsgürtel des Zeus – Erhöht den Nahkampf- und Runenschaden um 20%, während der erlittene Schaden um 40% erhöht wird.

Zauber:

— [NEU IN NG+] Vald – Abklingzeit-/Stärke-Verbesserung.

— [NEU IN NG+] Mannvit – Runen-/Abklingzeit-Verbesserung.

— [NEU IN NG+] Hjartablóð – Vitalität-/Glücks-Verbesserung.

— [NEU IN NG+] Gravur des Leitbildes – Chance, den Stärke-, Runen, und Glückswert von Kratos zu erhöhen.

— [NEU IN NG+] Sternenregen-Gravur – Verringert den erlittenen Schaden bei der Nutzung eines Runenangriffs oder Relikts erheblich.

— Eingestimmtes Runenjuwel

— Siegel des Runensturms

— Segen der Wut

— Im Kampf gegen mehrere Gegner zur gleichen Zeit: Eirs Rüstung

— [NEU IN NG+] Im Kampf gegen Bossgegner: Gravur des Glanzes – Chance, beim Ausweichmanöver in der letzten Sekunde einen Runensegen zu erhalten.

Leviathanaxt:

— Zusatz: Griff der neun Welten – Für den Wertebonus ausgewählt. Nutzt „Bedeutsamer Verschiebung“ nur, wenn es notwendig ist, da es ihre Permafrost-Anzeige aufbraucht.

— Leichter Runenangriff: Biss des Winters

— Schwerer Runenangriff: Nebel Helheims

Chaosklingen:

— Zusatz: Knäufe der wahren Flamme

— Leichter Runenangriff: Flammen des Leids

— Schwerer Runenangriff: Meteorschlag

Draupnir-Speer:

— Zusatz: Schaft der gewichtslosen Erholung

— Leichter Runenangriff: Geflüster der Welt

— Schwerer Runenangriff: Vindsvalrs Windsturm

Schild:

— Furchtloser Schild

— Rundschild der Entdeckung

Relikt:

— Heft von Hrotti

Spartas Rage:

— Wut

Begleiter – Waffen, Accessoires, Runenbeschwörungen:

— Atreus und Freya: Der Präferenz des Spielers überlassen

Wie spielt es sich?

Dieses Build eignet sich besonders gut für den Kampf gegen mehrere Gegner auf einmal. Sein Schwerpunkt liegt auf großflächigen Runenangriffen und Abklingzeit-Verkürzung, sodass es kein Problem geben wird, mehrere Gegner in der Arena zu treffen. Die häufige Nutzung eurer Runenangriffe und eures Relikts kann Kratos verwundbar machen, während er sie einsetzt, daher solltet ihr bei diesem Build auf euer Timing und eure Positionierung achten.

Beginnt den Kampf damit, dass ihr Heft von Hrotti einsetzt. Dieses Relikt belegt Gegner mit einer Markierung, die die Abklingzeit stark reduziert, wenn ihr ihnen Schaden zufügt. Setzt dann schnell einen Runenangriff mit jeder Waffe ein, um den Effekt des Siegels des Runensturms für zusätzlichen Bifröst-Schaden zu aktivieren. Wenn ihr Feinde zusammenhalten musst, nutzt den leichten Runenangriff „Geflüster der Welt“ des Draupnir-Speers, bevor ihr mit euren schweren Flächenangriffen beginnt.

Wechselt weiter durch eure Waffen, während ihr eure Runenangriffe einsetzt, um eine Dynamik aufzubauen, die zu noch mehr Verstärkungen und einer verringerten Abklingzeit führt. Da ihr mit euren Runenangriffen Statuseffekte anwendet, könnt ihr, sobald sich eure Rage-Anzeige gefüllt hat, Spartas Rage aktivieren, um schweren Schaden zu verursachen.

—-

Wir hoffen, dass diese Builds euch dazu inspiriert haben, wieder in den „Neues Spiel+“-Modus von God of War Ragnarök einzusteigen. Es gibt unzählige Kombinationen, die darauf warten, entdeckt zu werden, und wir sind gespannt darauf zu sehen, was unsere Community kreiert.

Habt ihr ein kreatives Build? Dann teilt es mit uns auf dem offiziellen Discord-Server von Santa Monica Studio! Vergesst nicht, für aktuelle Neuigkeiten zu God of War Ragnarök Santa Monica Studio auf Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.