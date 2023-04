God of War - Ragnarök: Neues Spiel+ und weitere Neuheiten ab sofort verfügbar

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

God of War - Ragnarök ab 54,74 € bei Amazon.de kaufen.

God of War - Ragnarök (im Test+, Note 9.0) hat mit einem Update mehrere Neuerungen erhalten, unter anderem auch einen Neues Spiel+-Modus. Dieser ist verfügbar, sobald ihr das Spiel erfolgreich abgeschlossen habt und fügt eurem neuen Spielstart weitere Gameplay-Optionen hinzu.

Bis auf Schall- und Siegelpfeile habt ihr von Beginn an Zugriff auf Eure Ausrüstung, Waffen und Fähigkeiten, welche aus eurem vorherigen Spielstand übernommen werden. Zusätzlich stehen euch neue Rüstungen und Schilde zur Verfügung, welche teilweise von den alten Serienteilen inspiriert sind und entsprechende Boni mitbringen. Diese können entweder im Laden der Huldu-Brüder oder durch das Besiegen bestimmter Bossgegner erworben werden. Außerdem erhaltet ihr neue Farbkombinationen und Stile, um 13 bestehende Rüstungen euren Wünschen anzupassen.

Im neuen Modus sind sowohl Kratos als auch seine Gegner mächtiger und haben eine höhere Stufenobergrenze. Sämtliche Stufe-9-Ausrüstungen (Rüstung, Waffen, Waffenkomponenten und Schilde) können in neue Plus-Versionen umgewandelt werden, welche zusätzliche Fortschrittsstufen bieten. Durch die Umwandlung erhaltet ihr außerdem eine vergoldete Münze, mit der ihr im Laden neue Zauber kaufen könnt. Mittels einer Komfortverbesserung ist jetzt auch möglich, schrittweise Ressourcen kaufen und verkaufen zu können.

Eine Auflistung aller weiteren Neuerungen, wie zum Beispiel die neuen Entwicklungspfade, die erweiterte Niflheim-Arena und die Änderungen an den Endphasen von diversen Bossgegnern, könnt ihr der Pressemitteilung entnehmen, welche ihr unterhalb dieser News findet. God of War - Ragnarök erschien am 9. November 2022 exklusiv für die Playstation 4 und 5.