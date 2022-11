God of War - Ragnarök Test+

Teaser Kratos verbessert sich mit seinem neuen Abstecher in die nordische Götterwelt weiter, schwächelt aber ausgerechnet da, wo der Vorgänger besonders herausstach.

Ihr trefft auf eine ganze Reihe von Bossen und Minibossen. Dieser krokodilartige Dreki ist bei weitem nicht der Größte von ihnen.



Starke Inszenierung, weniger mitreißend

Atreus ist nicht bloß Kratos' Sidekick. Ihr seid auch immer wieder mal in seinen Schuhen unterwegs. Auffällig dabei ist, dass die Spielabschnitte mit Atreus deutlich einfacher sind; sogar eher zu leicht.



Punktuelle Open World

Natürlich würden mir die Kämpfe in God of War Ragnarök am meisten fehlen. Missen möchte ich aber auch nicht die Rätsel, die mir (hier eins auf dem Storypfad) sogar im optionalen Bereich viel Spaß gemacht haben.



Mehr Umfang, mehr Abwechslung

Meinung: Benjamin Braun Mit dem Vorgänger hat Santa Monica Studio zweifellos ein starkes Stück Action abgeliefert, das mich noch dazu erzählerisch mehr fesseln konnte als die meisten anderen Games. Restlos glücklich war ich mit dem ersten God of War in der Nordischen Mythologie allerdings nicht. Denn die Schulterperspektive machte die Kämpfe bisweilen sehr unübersichtlich, und mir passt es einfach nicht, dass meine Chancen in der Schlacht stärker von meiner aktuellen Rüstung als von meinem Skill abhängen. Der Erkenntnis, dass God of War Ragnarök in diesen beiden Punkten nur bedingt für Verbesserungen sorgt, muss man allerdings eine viel wichtigere entgegegenstellen. Nämlich die, dass Ragnarök seine Sache in so gut wie allen anderen Bereichen besser macht als der Vorgänger!



Die Grafik auf PS5 ist von kleineren Nickeligkeiten abgesehen absolut fantastisch. Es gibt mehr und spektakulärere Bossfights und allgemein eine deutlich größere Vielfalt an Feindtypen. Dass es gerade mal eine weitere Waffe als Ergänzung zur Frostaxt und Chaosklingen gibt, wird nicht zuletzt dadurch aufgewogen, dass mich (meist indirekt steuerbare) NPCs begleiten. Und auch dadurch, dass ich nicht nur als Kratos kämpfe. Was mir ebenfalls über weite Strecken besser gefällt, ist die allgemeine Spielstruktur. Gerade in erster Spielhälfte öffnet sich die Welt eher punktuell zwischenzeitlich stärker, wodurch sich Ragnarök auf angenehme Weise linearer anfühlt. Im späteren Verlauf wird das Open-World-artige Angebot dann aber fast schon etwas zu viel und lenkt auf Kosten der Dramaturgie zum genau falschen Zeitpunkt zu stark vom Wesentlichen ab.



Allerdings ist es eben primär ein Angebot, das ich annehmen, aber ohne nennenswerte Nachteile auf meinem Pfad durch die Mainquest auch einfach ausschlagen kann. Letzteres solltet ihr aber nicht flächendeckend tun. Denn dort erwarten euch nicht bloß noch mehr Standard-Kämpfe, von denen die Entwickler auch in den Story-Missionen hier und dort ein paar mehr einbauen als sein müsste. Bei den Nebenquests erwarten euch auch storylastige Bonus-Aufträge und immer wieder clevere Rätsel.



God of War - Ragnarök PS5

Einstieg/Bedienung Fünf von Beginn an verfügbare Schwierigkeitsgrade

Gutes Tutorial mit vielen Tipps und Hinweisen wie neu verfügbaren Upgrade-Optionen für Waffen

Sehr faires Checkpointsystem (teils auch mehrere in den großen Bossfights) Zielmarker ab und zu nur begrenzt nützlich Spieltiefe/Balance Wunderbar-brachiales Hack-and-Slash

Vielfältiges Gegner- und Bossdesign

Spannende Story

Lohneswertes Nebenquest-Angebot

Kann trotz Open-World-Anleihen auch sehr linear gespielt werden

Zwei spielbare Charaktere mit eigenen Skills

Zahlreiche NPC-Begleiter

Abwechslungsreiche Spielwelt mit allen neun Reichen der Nordischen Mythologie

Hoher Spielumfang (25 Stunden plus)

Clevere Rätsel Kamera im Kampf oft unübersichtlich

Hier und dort ein Standard-Kampf nach dem anderen zu viel

Erfolg im Kampf immer noch sehr stark von Ausrüstung abhängig Grafik/Technik Erstklassige, extrem detaillierte Grafik

Überwiegend starke Animationen und Effekte

Gute Performance in allen Grafikmodi Ladezeit-Kaschierungen aus "Last-Gen-Version" auch auf PS5 erkennbar Sound/Sprache Sehr gute englische und deutsche Sprecher

Wuchtige Soundeffekte

Toller Soundtrack

9.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSerien-Reboots sind heikel. Der Versuch, einer Reihe damit neues Leben einzuhauchen kann leicht nach hinten losgehen. Selbst, wenn das Ergebnis richtig gut wird, hält das die Fans nicht davon ab, schon im Vorfeld auf die Barrikaden zu gehen wie bei DmC - Devil May Cry (im Test ). Was Santa Monica Studio 2018 mit God of War (im Test: 9.0 ) probierte, war gleich doppelt heikel: Denn zum einen machte es spielmechanisch vieles anderes, was das Abenteuer besonders aus Sicht von Serienfans wie mir berechtigterweise angreifbar macht. Zum anderen bürdete sich das Studio die Last der Vorgeschichte von Hauptfigur Kratos auf, die zum Ende der PS2-Ära begann. Und dabei verlegten sie die Handlung auch noch von der griechischen in die nordische Mythologie. God of War war somit sowohl Fortsetzung als auch Reboot und hätte mit dieser Kombi leicht scheitern können. Das passierte nicht, im Gegenteil!Doch wie sieht es nun bei der Fortsetzungaus? Kann das Sequel die letzten Schwächen des neuen Gameplays ausbügeln und gleichzeitig die erzählerisch Klasse halten? Ich habe es bereits für euch auf PS5 gespielt und verrate euch im Folgenden sowie im oben eingebetteten Testvideo, weshalb mir Ragnarök in fast allen Belangen noch ein bisschen besser gefällt, bei welchem Aspekt es aber nicht ganz den Zauber des Vorgängers einfängt.Auch nach dem Wechsel des leitenden Entwicklers durfte man ahnen, dass God of War - Ragnarök in puntco Inszenierung auf ein mehr oder minder unverändertes Prinzip ohne sichtbare Ladezeiten setzen wird. Hier gibt es also wie gehabt nichts, was euch aus dem Abenteuer rausreißt. Nur wer im Kampf aus den Latschen kippt, bekommt einen (auf PS5 relativen kurzen) Ladebildschirm zu sehen. Sonst läuft alles nahtlos ab, selbst der Übergang von einer Spielszene zu einer der live in der Engine berechneten Cutscene und umgekehrt ist fließend. Ein bisschen getrickst wird dabei schon und oft deutlich mehr, als auf der PS5 mitsamt der schnellen SSD nötig wäre. Aber Ragnarök kommt eben auch noch für PS4 heraus. Auf letzterer käme das Spiel wohl in Nöte beim Nachladen der Grafiken, wenn ich nicht immer wieder langsam durch kleine Tunnel oder Spalte krieche.Die Inszenierung ist dennoch stark und Elemente wie diese versteckten Ladezeiten waren für mich kein wirklicher Störfaktor. Die Story allerdings konnte mich emotional nicht ganz so mitreißen wie im Vorgänger. Das liegt nicht so sehr daran, dass es keine emotionalen Szenen gäbe. Tatsächlich sind sogar ein paar dabei, die intensiver sind als im direkten Vorgänger. Aber das Spiel hält diese Intensität nicht durchgehend auf so hohem Niveau. Dazu kommen zwischendurch auch mehr Szenen, die erzählerisch keinen großen Mehrwert bringen. Das ist allerdings meckern auf hohem Niveau. Erzählerisch und atmosphärisch war der Vorgänger schließlich herausragend gut, auch im Vergleich über das Action-Genre hinaus. Die Fallhöhe war also hoch und von einem totalen Absturz kann hier nicht die Rede sein. Ihr solltet aber eben nicht erwarten, dass Ragnarök seinen Vorgänger in dieser Hinsicht insgesamt noch übertreffen könnte.Bei meinen Action-Adventures bevorzuge ich wie gehabt die lineare Sorte oder zumindest solche, die man auf Wunsch linear spielen kann. Wie steht es da um Ragnarök? Es gibt zwar ein paar Weltteile, die Open-World-Charakter haben, aber mit dem Kram am Rande muss ich muss nicht beschäftigen. Ich würde sogar behaupten, dass man keinen nennenswerten Nachteil bei Kratos Entwicklung hat, wenn man strickt dem Hauptstorypfad folgt – auch wenn ich selbst eine Reihe an Nebenquests erfüllt habe. Klar, wer über Sammelobjekte nicht seine maximale Rage oder die Trefferpunkte erhöht, hat es schon etwas schwerer. Auf unlösbare Probleme solltet ihr aber selbst dann nicht stoßen, zumal bei den größeren Bosskämpfe auf der normalen Schwierigkeitsstufe sogar Checkpoints zwischen den einzelnen Phasen anlegt werden.Habt ihr befürchtet, dass Ragnarök zu sehr zum Open-World-Spiel wird, kann ich euch also Entwarnung geben. Zwar werden besonders im späteren Verlauf die Gebiete mehrheitlich offener und ihr trefft immer wieder auf optionale Bosse, die beim ersten Anlauf sehr hart sein können. Aber die Struktur bleibt trotz der punktuellen Öffnungen der Welt linear und viel besser an den Charakterfortschritt angepasst als bei Open-World-Titeln. Das merkt man auch an dem aus meiner Sicht für God of War unpassenden Rüstungssystem. Ich muss mich zwar immer noch damit auseinandersetzen, damit Kratos nicht zu schwach gegen die kontinuierlich stärker werdenden Gegner ist, aber das alles läuft in viel geordneteren Bahnen ab und ödet mit nicht mehr so an, wie es teils im Vorgänger der Fall war. Ich hätte dennoch darauf verzichten können.In God of War Ragnarök gibt es zwar immer wieder auch Passagen, in denen die Entwickler den ein oder anderen Standardkampf zu viel platzieren – gerade auf dem Weg zur Zielgeraden hätte man das gewiss besser dosieren können. Allerdings bieten die Kämpfe eine größere Vielfalt, da die Anzahl an Feindtypen anwächst. Manchmal sind es eher Variationen, die dann mit ihren speziellen Skills und Angriffsmustern facettenreicher fordern. Fordern dürft ihr dabei indes wörtlich nehmen, denn ich fand Ragnarök auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad deutlich anspruchsvoller als das erste Abenteuer in der nordischen Götterwelt. Ich habe allerdings auch so gut wie nie Wiederbelebungssteine genutzt, da mir das zu sehr wie Cheating vorkäme. Ihr Einsatz bis zu einen gewissen Grad ist aber von Sony Santa Monica eindeutig gewollt.Aber nicht nur die Vielfalt der normalen Gegnertypen wächst an, sondern auch die der Minibosse und Obermotze. Bestanden beiden Kategorien im Vorgänger gefühlt hauptsächlich aus Trollen oder ähnlichen Biestern, geht es nun unter anderem auch gegen die krokodilartigen Dreki, gehörnte Wesen aus der nordischen Mythologie und noch viel anderes Feindespack, das ich euch nicht spoilern möchte. Besonders die großen Bossfights auf eurem Weg durch alle neun Welten der nordischen Mythologie gefallen mir besser. Ganz besonders habe ich mehr Spaß mit den Bossen, da diesmal wieder ein paar richtig dicke Brocken dabei sind, die Kratos mit einer ihrer Klauen mühelos packen könnten, und es auch tun, wenn ihr nicht aufpasst. Da könnt ihr euch jedenfalls auf einige freuen, ebenso wie auf viel Umfang. Denn selbst, wenn ihr relativ strikt der Mainquest folgt, dürftet ihr schon auf der mittleren Schwierigkeitsstufe grob 25 Stunden benötigen. Je nach Nebenquest-Aufwand auch erheblich mehr.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)