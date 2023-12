God of War - Ragnarök: Kostenloser DLC Valhalla enthüllt

PS4 PS5

Da sich God of War - Ragnarök (im Test+, Note 9.0) mittlerweile seit dem Release im November letzten Jahres mehr als 15 Millionen Mal verkauft hat, möchten sich die Entwickler bei den Spielern bedanken und veröffentlichen am 12. Dezember (18:00 Uhr) einen kostenlosen Zusatzinhalt. Dieser lautet Valhalla und ist ein Epilog, der an die Ereignisse des Hauptspiels anknüpft und Kratos auf eine persönliche und nachdenkliche Reise begleitet.

„Am geheimnisvollen Ufer von Walhall wagt sich Kratos nur mit Mimir an seiner Seite in die unbekannten Tiefen, um sich den Prüfungen in seinem Inneren und den Echos seiner Vergangenheit zu stellen“, so der Pressetext. Spieltechnisch konzentriert sich der Downloadinhalt dabei auf die Kämpfe und kombiniert sie mit neuen, experimentellen Elementen, die vom Roguelite-Genre inspiriert wurden.

Solltet ihr dabei im Kampf fallen, so bedeutet das nicht das Ende, sondern ihr wacht draußen vor den Toren von Walhall wieder auf. In jedem weiteren Versuch werdet ihr es mit neuen Gegnerkombinationen und Herausforderungen zu tun haben. Je weiter ihr es schafft, desto mehr Ressourcen erhaltet ihr. Diese könnt ihr dann in dauerhafte Verbesserungen investieren, welche sich sowohl auf Kratos als auch auf Walhall selbst auswirken.

Allerdings könnt ihr nicht auf die Rüstungen und Ausstattungen zurückgreifen, welche ihr im Hauptspiel erhalten habt. Stattdessen müsst ihr auf Belohnungen hinarbeiten, die es sowohl nur für die einzelnen Versuche als auch in dauerhafter Form gibt. Kratos kann jederzeit auf all seine Waffen und seine vollständig verbesserten Fähigkeitenbäume zugreifen, doch für jeden Versuch muss er sich auf einen Schild und eine Art von Spartas Rage festlegen.

Es werden fünf Schwierigkeitsgrade angeboten, die speziell für den DLC abgestimmt wurden. Jede Schwierigkeit erhöht die Belohnungen, die ihr im Kampf erhaltet, und ihr könnt zwischen den Versuchen frei zwischen ihnen wechseln. Mit den Belohnungen und dem Wissen, das ihr während eurer Versuche sammelt, erfahrt ihr immer mehr über die Hintergründe und könnt damit den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, die Kratos im Inneren erwarten.