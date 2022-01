God of War (PC) Test+

Teaser Der ehemalige spartanische Heerführer Kratos ist nach Midgard gezogen, um Frieden zu finden. Doch der ist ihm nicht gegönnt und ihr könnt seine anstrengende Reise nun auch auf dem PC erleben.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

God of War ab 16,90 € bei Amazon.de kaufen.

Recht viel schöner wird es nicht: Ein Spaziergang durch den Wald, in dem wundervolle Schatten fallen.

Noch schöner als ohnehin

Rechts: Betrachtet man die Tattoos und Barthaare des fremden auf dem PC mit Ultra-Settings in nativem 4K sieht das alles noch ein Stückchen besser und schärfer aus.

Gute Einstellungsoptionen

Die Einstellungsoptionen für die Grafik sind ordentlich und lassen viel Spielraum zur Anpassung auf euer System zu.

Alles unter Kontrolle

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Wie vermutlich viele andere war ich skeptisch, als das neue God of War erstmals vorgestellt wurde. Den Weggang von der griechischen Antike konnte ich noch ziemlich leicht verkraften, allerdings wollte mich das veränderte Spielprinzip nicht direkt überzeugen. Doch nach den ersten Minuten mit Kratos und Atreus waren die Zweifel wie weggeblasen und ich hatte fantastische 25 Stunden. Für mich zählt God of War gar zum Olymp der Actionspiele der letzten Konsolengeneration. Ich hatte schon fast Mitleid mit all jenen, die keine Playstation im Haus hatten.



Wenn ihr also PC-Spieler seid und bisher noch nicht in den Genuss von Kratos’ Abenteuer gekommen seid, dann kann ich euch nur raten, spätestens jetzt euer Ticket nach Midgard zu lösen. Die Portierung ist Sony abermals sehr gut gelungen, die wichtigsten Technologien von Nvidia und AMD werden ebenso unterstützt wie diverse Grafikoptionen. Und in nativem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde Trolle, Draugr und anderes nordisches Gesocks in seine Einzelteile zu zerlegen macht nicht nur Spaß, sondern schaut auch einfach unfassbar gut aus. Auch in Sachen Weitsicht, Detailgrad der Figuren, Texturen und Rüstungen sowie den Animationen spielt God of War ganz oben mit. Wenn ihr einen passenden Monitor habt, solltet ihr übrigens dringend HDR aktivieren. Schade ist, dass die Entwickler kein Raytracing spendiert haben – naja, vielleicht in Ragnarök dann.



Was ist nun aber, wenn ihr bereits eine PS5 oder PS4 Pro mitsamt dem Spiel im Haus habt? In diesen Fall kann ich keine konkrete Aussage treffen, denn die Konsolenversion läuft auf Sonys Hardware butterweich und sieht ebenfalls fantastisch aus. Unbedingt nötig ist das Upgrade auf die PC-Fassung also nicht, auch wenn euch hier die aktuell beste Fassung des Vater-Sohn-Trips erwartet. Wie vermutlich viele andere war ich skeptisch, als das neue God of War erstmals vorgestellt wurde. Den Weggang von der griechischen Antike konnte ich noch ziemlich leicht verkraften, allerdings wollte mich das veränderte Spielprinzip nicht direkt überzeugen. Doch nach den ersten Minuten mit Kratos und Atreus waren die Zweifel wie weggeblasen und ich hatte fantastische 25 Stunden. Für mich zählt God of War gar zum Olymp der Actionspiele der letzten Konsolengeneration. Ich hatte schon fast Mitleid mit all jenen, die keine Playstation im Haus hatten.Wenn ihr also PC-Spieler seid und bisher noch nicht in den Genuss von Kratos’ Abenteuer gekommen seid, dann kann ich euch nur raten, spätestens jetzt euer Ticket nach Midgard zu lösen. Die Portierung ist Sony abermals sehr gut gelungen, die wichtigsten Technologien von Nvidia und AMD werden ebenso unterstützt wie diverse Grafikoptionen. Und in nativem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde Trolle, Draugr und anderes nordisches Gesocks in seine Einzelteile zu zerlegen macht nicht nur Spaß, sondern schaut auch einfach unfassbar gut aus. Auch in Sachen Weitsicht, Detailgrad der Figuren, Texturen und Rüstungen sowie den Animationen spielt God of War ganz oben mit. Wenn ihr einen passenden Monitor habt, solltet ihr übrigens dringend HDR aktivieren. Schade ist, dass die Entwickler kein Raytracing spendiert haben – naja, vielleicht indann.Was ist nun aber, wenn ihr bereits eine PS5 oder PS4 Pro mitsamt dem Spiel im Haus habt? In diesen Fall kann ich keine konkrete Aussage treffen, denn die Konsolenversion läuft auf Sonys Hardware butterweich und sieht ebenfalls fantastisch aus. Unbedingt nötig ist das Upgrade auf die PC-Fassung also nicht, auch wenn euch hier die aktuell beste Fassung des Vater-Sohn-Trips erwartet.

God of War (PC) PC

Einstieg/Bedienung Viele Controller unterstützt

Maus-und-Tastatur-Steuerung gut nutzbar und vielseitig anpassbar

Vier Schwierigkeitsgrade, jederzeit änderbar Zielmarkierungen springen mit Maus-Tastatur viel umher

Menüsteuerung nicht immer ideal Spieltiefe/Balance Packende Story mit überraschend emotionalem Kratos

Wuchtige, spaßige Kämpfe

Nützliches, aber nicht überladenes Upgrade- und Crafting-System

Viel zu entdecken

Zahlreiche optionale Nebenaufgaben

Komfortable Schnellreise

Gelungenes Story-Ende

Hohe Spielzeit (20 Stunden alleine für die Hauptreise) Bosse größtenteils unterwältigend Grafik/Technik Auf Ultra-Einstellungen wunderschön und knackscharf

Fantastische Animationen

Nicht schickere Texturen als auf Konsole

Detaillierte Charaktermodelle

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Zahlreiche implementierte Features (DLSS, FidelityFX, Reflex) Optionen könnten ein kleines bisschen vielfältiger sein Sound/Sprache Sehr gute deutsche Sprecher

Fantastische englische Synchronisation

Brachiale Soundeffekte passen zum brutalen Kampfsystem

Wunderbar stimmige Musik Lautstärkeabmischung nicht immer ideal Multiplayer

Nicht vorhanden 9.0 Userwertung 8.9 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum: Win 10, i5-2500k oder Ryzen 3 1200, GTX 960 oder R9 290X, 8 GB RAM, 70 GB Speicher

Maximum: Win 10, i5-6600k oder Ryzen 5 2400, GTX 1060 oder RX 570, 8 GB RAM, 70 GB Speicher

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start Win 10, i5-2500k oder Ryzen 3 1200, GTX 960 oder R9 290X, 8 GB RAM, 70 GB SpeicherWin 10, i5-6600k oder Ryzen 5 2400, GTX 1060 oder RX 570, 8 GB RAM, 70 GB Speicher

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 16,90 (Playstation 4) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas Leben von Kratos war bisher wirklich alles andere als leicht. Drei ganze-Spiele hat es für ihn gebraucht, um den Olymp und die dort lebenden Götter in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Grund dafür ist ebenso simpel, wie einleuchtend: Rache. Denn in einem Moment höchster Not wandte sich der spartanische Heerführer an den Kriegsgott Ares und bat ihn um Beistand. Dieser gewährte ihm übermenschliche Kräfte, allerdings sollte Kratos diese scheinbare Gabe mit dem Leben seiner Familie bezahlen. Das schmeckte dem wütenden Mann mit dem markanten Tattoo nicht und so machte er sich auf, die Götter verrücktspielen zu lassen.Soweit grob abgerissen die Ausgangslage des 2005 erschienenen ersten Teils. Natürlich ist im Laufe der Hauptreihe und zugehörigen Spinoffs noch einiges mehr passiert, wichtig ist aber eigentlich nur, dass Kratos nach den Geschehnissen von God of War 3 (im Test, Note: 9.0) keine Lust mehr auf Göttertöten und sich ein neues Heim in Midgard gesucht hat. Doch natürlich startet der einfach God of War (im Test, Note: 9.0) getaufte Reboot von 2018 mit einem dramatischen Ereignis: Die Frau des Auswanderers mit der dunklen Vergangenheit stirbt und er muss den gemeinsamen Sohn Atreus nun alleine großziehen. Und für die Kindserziehung eignet sich bekanntermaßen nichts besser, als eine zünftige Bergtour, um die Asche der toten Mutter zu verstreuen.Bisher war das fantastische neue Abenteuer von Kratos exklusiv für die PS4 erhältlich, PS5-Besitzer können immerhin per Abwärtskompatibilität nach Midgard reisen. Doch Sony scheint in letzter Zeit großzügig zu sein und spendiert PC-Spielern nun eine Portierung der ungewöhnlichen Vater-Sohn-Reise. Ich habe der Umsetzung im Test auf den nordischen Zahn gefühlt und erläutere euch im nachfolgenden Text sowie dem 4K60-Video mitsamt Vergleichsszenen, ob ihr zuschlagen solltet. Sofern nicht anders angegeben sind alle Szenen in den höchsten, "Ultra" genannten, Einstellungen aufgenommen worden.Sind wir uns mal ehrlich: Schon auf der PS4 Pro war God of War kein hässliches Spiel, im Gegenteil. Auf der PS5 kommt es sogar noch etwas besser daher, dank dem nachträglich veröffentlichten Performance-Patch. Dieser ermöglicht 4K-Auflösung via Checkerboard-Rendering mit 60 Bildern pro Sekunde. Diese Bildrate war auf der Lastgen-Konsole nur mit 1080p möglich. Doch selbst mit diesem Update gewappnet kann die Konsolen-Version nicht gegen den PC-Port mit Ultra-Einstellungen anstinken, alleine schon, weil ich auf meinem Testsystem mit einer RTX 3080, einem Intel i7-7700 mit 4,2 GHz und 16 GB RAM in nativen 4K spielen konnte. Höhere Frameraten wären bei dieser Auflösung zwar möglich, der Rechner war aber am Rande des Machbaren – ins Stocken gekommen ist das Spiel aber trotzdem nie.Doch nicht nur die höhere Pixelzahl auf dem Bildschirm macht aus God of War auf dem PC ein sehr hübsches Spiel und hebt es von der Ur-Version ab. Denn Sony lässt euch diverse zusätzliche Features nutzen, beispielsweise Nvidias Skalierungstechnik DLSS 2.0, beziehungsweise AMDs FidelityFX Super Resolution – entsprechende Grafikkarten vorausgesetzt versteht sich. Dank Nvidia Reflex verringert ihr zudem die Eingabeverzögerung, das hat bei mir aber kaum einen Unterschied gemacht.Damit ist allerdings noch nicht das Ende der grafischen Überarbeitungen erreicht. Höher aufgelöste Schatten, verbesserte Reflektionen, Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) und Screen Space Directional Occlusion (SSDO) sorgen für ein Bild, durch das God of War auf dem PC keinesfalls wie ein knapp vier Jahre altes Spiel wirkt.Was bei einer PC-Portierung natürlich fehlen darf, ist eine hohe Vielfalt bei den Grafikoptionen. Hier lässt euch God of War zwar nicht jedes noch so kleine Detail einstellen, doch die gebotenen Möglichkeiten reichen definitiv aus, um das Spiel auf jedem geeigneten System lauffähig zu kriegen. Ihr dürft die oben genannten Features von Nvidia und AMD ab- und zuschalten, außerdem könnt ihr aus diversen Voreinstellungen wählen, darunter auch eine, die sich "Original" nennt. Dabei handelt es sich um den Detailgrad, der auch auf der PS4 Pro dargestellt wird.Im Detail dürft ihr außerdem festlegen, in welcher Qualität die Texturen und Modelle angezeigt werden. Außerdem könnt ihr wählen, wie gut die Anistrope Filterung ist, ob die Schatten eher im Fokus rücken, wie hübsch die Reflexionen sind, wie sich atmosphärische Einflüsse auswirken und wie stark die Umgebungsverdeckung greift. Kleine Vorschaubilder sollen euch einen Eindruck davon vermitteln, wie sich eure Wahl auswirkt. Allerdings fand ich die wenig bis gar nicht hilfreich. Natürlich könnt ihr auch ein Limit für die Bildrate festlegen und Vsync zuschalten, um Tearing und ungewollte Ruckler zu verhindern. Natürlich könnt ihr auch anpassen, wie stark die Bewegungsunschärfe und Filmkörnung sind.Auch wenn God of War aufgrund seiner PS4-Herkunft primär für die Controller-Steuerung konzipiert ist, hat die PC-Fassung natürlich Maus-und-Tastatur-Unterstützung spendiert bekommen. Die ist auch weitestgehend gelungen, was nicht zuletzt an der komplett freien Tastenbelegung liegt. Ich persönlich bin allerdings kein großer Fan des Eingabeduos bei Third-Person-Titel und hier hat mir God of War deutlich aufgezeigt, warum das so ist: Ihr könnt Gegner ins Visier nehmen und wechselt mit Mausbewegungen zwischen den Zielen. Allerdings reagiert der Cursor so empfindlich, dass meine Markierung im Test oftmals wild hin und her sprang. Das lässt sich sicherlich durch Einstellungen in den Griff kriegen, ich greife dann aber doch lieber zu Gamepad.An der Controller-Front konnte ich keinerlei Probleme feststellen, alle von mir ausprobierten Eingabegeräte wurden schnell und ohne Umstände erkannt und waren direkt nutzbar. Konkret habe ich ein Xbox-One-Pad sowie den Dualsense und Dualshock 4 angeschlossen. Sony verspricht aber auch Kompatibilität für eine Vielzahl von Dritthersteller-Geräten. Da diese von Windows oft wie ein Xbox-Controller behandelt werden, sehe ich auch keinerlei Probleme an dieser Front. Übrigens, solltet ihr im laufenden Spiel euren Dualsense einstecken und euch wundern, dass der Ton plötzlich weg ist: Das ist kein Fehler von God of War, sondern vom Betriebssystem. Windows interpretiert das PS5-Gamepad als Soundausgabegerät und stellt automatisch auf dieses um. Ihr müsst also in den Systemeinstellungen wieder zurück auf eure bevorzugten Boxen oder euer Headset wechseln und alle geht wieder seinen geregelten Klang.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)