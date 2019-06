From Softwares und George R. R. Martins Spiel soll Elden Ring heißen

PC XOne PS4

Bereits im vergangenen Monat gab George R. R. Martin, der Autor hinter der Romanreihe The Song of Ice and Fire (Game of Thrones) via Twitter eine Zusammenarbeit an einem Spiel mit einem japanischen Entwicklerstudio bekannt. Um welchen Entwickler es sich dabei handelt, sagte der Macher zwar nicht, den Gerüchten zufolge sollte es sich dabei aber um From Software, das Studio hinter der Souls-Serie, Bloodborne (Testnote. 9.0) und dem zuletzt erschienen Sekiro - Shadows Die Twice (Testnote: 8.5), handeln. Nun ist offenbar das Lineup des Publishers Bandai Namco für die diesjährige E3 vorzeitig durchgesickert und das Gerücht bestätigt. Auch wurden der Name und das Logo des Spiels, sowie ein paar erste Details zu dem Titel enthüllt.

Das neue Spiel von From Software soll demnach Elden Ring heißen. Dabei handelt es sich laut der Beschreibung um ein Fantasy-Action-Rollenspiel-Adventure, das sich in einer Welt spielt, die in einer Zusammenarbeit zwischen dem Dark-Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin erschaffen wurde. Das Spiel soll das bisher umfangreichste in der Geschichte des Studios werden. Und wie in jedem Titel von From Software, soll es eine Welt sein, in der an jede Ecke Gefahren lauern, die aber auch viel zum Entdecken bieten soll. Der Titel soll für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Infos zur Story und Charakteren gibt es bisher noch nicht.

Wie aus dem Leak hervorgeht, plant Bandai Namco auch Tales of Arise, ein neues Spiel aus der Tales-of-Serie, sowie eine Remastered-Version von Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) anzukündigen. Man kann also auf die Pressekonferenz durchaus gespannt sein.