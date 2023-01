Naughty Dog: Erzählweise von Elden Ring inspiriert Neil Druckmann

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Neil Druckmann, der Co-Leiter von Naughty Dog und Schöpfer von The Last of Us, ist momentan ein häufiger Gast in Interviews, startet doch bald die HBO-Serienadaption von besagtem Bestseller. In einem jüngst erschienenen Video-Interview mit der Washington Post spricht er aber nicht nur über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Serie The Last of Us zur Spielvorlage, sondern auch über eine gewisse Inspiration für seine künftigen Projekte.

Ein für Druckmann wichtiges Thema im Gespräch war nämlich, wie sich das Storytelling im Medium über die Jahre entwickelt hat. Dabei führt er aus, dass gewisse Titel sein Interesse an Erzählweisen geweckt haben, die nicht auf Cutscenes und Dialoge setzen, obwohl diese Aspekte zu den großen Stärken der Spiele von Naughty Dog gehören:

In letzter Zeit war ich fasziniert von Sachen wie Elden Ring und Inside, die sich nicht so sehr auf traditionelles Erzählen verlassen, um ihre Geschichte zu vermitteln. Ich glaube, dass viele der stärksten Storytelling-Momente in The Last of Us in den Zwischensequenzen liegen, aber viele stecken auch im Gameplay, in der Bewegung durch den Raum und dem wachsenden Verständnis für die Geschichte dieses Raums, indem man ihn anschaut, ihn untersucht. Und momentan habe ich mit den größten Spaß an Spielen, die ihrem Publikum zutrauen, Dinge selbst herauszufinden. Die sie nicht an der Hand halten. Das reizt mich für die Zukunft.

Daraus ergebe sich nun nicht, dass die nächsten Spiele von Naughty Dog keine Zwischensequenzen oder Dialoge mehr besitzen würden, wie Druckmann schnell ergänzt. Vielmehr sei diese Erzählweise nur ein Werkzeug im Arsenal der Entwickler. Er sehe aber, dass in diesem Bereich – gerade beim Environmental Storytelling – noch mehr Potential versteckt liege für die Art von Spielen, die Naughty Dog entwickelt.

Daneben geht es unter anderem darum, ob die COVID-19-Pandemie Druckmanns Blick auf die Story von The Last of Us verändert habe und wie der kollaborative kreative Prozess bei Naughty Dog abläuft. Das Video-Interview findet ihr unter diesen Zeilen eingebunden.