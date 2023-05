Elden Ring gewinnt Nebula Award für Best Game Writing

Elden Ring schlägt Horizon und Pentiment

Seit 1966 verleiht die Vereinigung der Science Fiction and Fantasy Writers of America jährlich den Nebula-Award, der sich zu einem renomiertesten Preise für phantastische Literatur in den USA entwickelte. Der Preis öffnete sich auch für andere Medien und seit 2019 gibt es auch einen Preis in der Kategorie "Best Game Writing".

Zu den etlichen Auszeichnungen, die Elden Ring (im Test, Note 8.5) von FromSoftware errang, gesellt sich nun auch der Nebula Award in besagtem Feld, der konkret an Game Director und Autor Hidetaka MIyazaki und George R. R. Martin ging, der im Auftrag von FromSoftware die Vorgeschichte der Spielwelt entwarf.

Die weiteren Nominierten waren:

Horizon - Forbidden West

Journeys through the Radiant Citadel

Pentiment

Stray

Vampire the Masquerade - Sins of the Sires

Wer nun neugierig ist, welche vier Spiele vorher seit 2019 prämiert wurden, hier die chronologische Auflistung: Black Mirror - Bandersnatch, The Outer Worlds, Hades und das Pen-and-Paper-Werk Thirsty Sword Lesbians.