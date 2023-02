D.I.C.E. Awards 2023: Elden Ring wird Game of the Year

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am vergangenen Freitag wurden zum 26. Mal die D.I.C.E. Awards verliehen. Bei der Preisverleihung in Las Vegas zeichnete die Academy of Interactive Arts & Sciences die besten Spiele des vergangenen Jahres aus. Der große Gewinner des Abends war Elden Ring (im Test, Note: 8.5), das neben dem Hauptpreis Game of the Year noch in vier weitere Kategorien gewinnen konnte. Auch God of War - Ragnarök (im Test, Note: 9.0) räumte ab und entschied sieben Kategorien für sich.

Hier sind die Gewinner aller Kategorien im Überblick: