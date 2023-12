Leak des GTA 5-Quellcodes: Enthüllung zu GTA 6 und Bully-Fortsetzung

PC 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Nach dem jüngsten Leak bei Insomniac Games scheint nun Rockstar Games ins Visier der Leaker geraten zu sein. Berichten zufolge ist am 24. Dezember 2023 der komplette Quellcode von Grand Theft Auto 5 online aufgetaucht. Der Leak soll auch weitere Dateien mit Details zu Grand Theft Auto 6 und einem möglichen Nachfolger von Bully - Die Ehrenrunde enthalten.

Bereits im November 2022 wurden nach einem Hack des Rockstar-Netzwerks Teile des Quellcodes von GTA 5 veröffentlicht. Der nun aufgetauchte komplette Source Code dürfte mit diesem Vorfall in Verbindung stehen. Es wird spekuliert, dass bereits damals der gesamte Quellcode entwendet und seitdem zwischen Einzelpersonen gehandelt wurde. An die Öffentlichkeit gelangte er nun durch eine Discord-Nachricht einer Person, die im Besitz des kompletten Codes war. Die Nachricht enthielt einen Downloadlink, der zwar schnell wieder entfernt wurde, aber nicht bevor andere Personen das Paket herunterladen und weiterverbreiten konnten. Dies soll auf einem Xbox 360-Modding-Server geschehen sein und bei der Person soll es sich um eine Person handeln, die in der Vergangenheit bereits mehrfach von Rockstar verklagt wurde.

Die Sicherheitsforscher von vx-underground haben mit der Person gesprochen, die für den Leak verantwortlich ist. Diese behauptet, den Quellcode im August 2023 erhalten zu haben. Ihre Motivation war es, den Betrug in der GTA 5-Modding-Szene zu bekämpfen. Viele Leute sollen von Leuten betrogen worden sein, die behaupteten, den GTA 5-Quellcode zu haben.

Die bisher bekannt gewordenen Details bestätigen auch einige Gerüchte. So soll sich unter den veröffentlichten Dateien ein Python-Skript befinden, das bestätigt, dass GTA 6 intern den Codenamen "Project Americas" trägt. Dies wiederum deutet darauf hin, dass der lang erwartete nächste Teil der Serie in Nord- und Südamerika spielen wird. Angeblich wurden auch Dateien zu einer noch nicht angekündigten Fortsetzung von Bully - Die Ehrenrunde entdeckt. Gerüchte über einen Nachfolger für das 2008 erschienene “GTA auf dem Schulhof” kursieren schon seit Jahren. Aus dem Leak lässt sich nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht ableiten, dass Rockstar aktuell noch an einem Nachfolger arbeitet. Es könnte sich auch um ein eingestelltes Projekt oder einen Prototyp handeln.

Rockstar Games hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.