Redi-Rumble: Grand Theft Auto 5 (Nextgen)

Teaser Das Streitobjekt im heutigen Red-Rumble ist ein alter Bekannter: GTA 5. Jörg Langer und Dennis Hilla lassen die Worte fliegen und fechten aus, ob die Neuauflage eine Daseinsberechtigung hat.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Grand Theft Auto 5 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Grand Theft Auto 5 ab 15,93 € bei Amazon.de kaufen.

Redi-Rumble GTA 5: Ich bin in Team... ...Dennis. Egal wie alt, GTA 5 bockt noch immer! ...Jörg. Lasst das alte Teil doch endlich in Frieden ruhen!

Zwischen Jörg Langer und Dennis Hilla brennt öfters mal die Luft. Sei es nun wegen den üblichen Chef-Mitarbeiter-Themen wie der Verlängerung der Mittagspause auf 3 Stunden, um angemessen viel Gassi-Zeit zu haben. Oder Freizeitausgleich für private Jagdausflüge inam Wochenende. Doch heute haben die beiden einen echten, beruflichen Grund, sich verbal in die Haare zu kriegen: Die Nextgen-Fassung von. Es wird also Zeit für ein gepflegtes Redi-Rumble um den Titel des größten Rechthabers in der Redaktion!Über achteinhalb Jahre ist GTA 5 mittlerweile alt, erstmals erschienen ist es 2013 für PS3 und Xbox 360. Also vor zwei Konsolengenerationen! Zwischenzeitlich erschienen Umsetzungen für PC, PS4 und Xbox One sowie ein Online-Modus, GTA Online getauft. Letzterer fährt für den Entwickler Rockstar Games noch immer Millionengewinne ein und ist ebenfalls als PS5- und Xbox-Series-Update verfügbar, soll aber nicht das Thema des heutigen Streitgesprächs werden. Jörg und Dennis wollen vielmehr ergründen, wie die technische Überarbeitung gelungen ist und ob GTA 5 auch im Jahr 2022 noch begeistern kann.Die Szenen wurden allesamt auf der PS5 aufgenommen. Wir haben sowohl im Wiedergabetreue-Modus als auch im RT-Performance-Modus gespielt, die Szenen sind im Wechsel zu sehen. Erstere Variante setzt auf native 4K, Raytracing und 30 Bilder pro Sekunde. Zweitere läuft in hochskaliertem 4K, bietet ebenfalls Raytracing und 60 Bilder pro Sekunde. Und weil wir so oft Raytracing erwähnt haben, ein Wort der Info: Die Beleuchtungstechnik kommt in GTA 5 Nextgen nur sehr abgespeckt zum Einsatz. Oder genauere gesagt: realistische Reflektionen braucht ihr nicht erwarten, nur die Schatten werden aufgewertet.Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen und bitten anschließend um eure Meinung: Wer hat recht? Stimmt ab!