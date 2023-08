Rückt der Release von GTA 6 näher? Publisher rechnet mit Rekord-Einnahmen

PC Xbox X PS5

Um GTA 6 ist es seit den Leaks im vergangenen Jahr ruhig geworden, doch der Release könnte vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt sein. So ließ eine Aussage von Lainie Goldstein aufhorchen, dem Chief Financial Officer beim Publisher Take-Two Interactive, zu dem GTA-Entwickler Rockstar Games gehört.

Während einer jüngsten Investoren-Konferenz stellte Goldstein (nicht zum ersten Mal) Rekordeinnahmen in Aussicht:

"Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen glauben wir weiter daran, dass wir unser Geschäft für einen wichtigen Wendepunkt im Fiskaljahr 2025 in Position bringen, das uns am Ende ein neues Rekordniveau an operativer Leistung im kommenden Jahr und dem darauf liefern wird."

Das Fiskaljahr 2025 beginnt am 1. April 2024 und endet am 31. März 2025. Sollte in diesem Zeitraum der neueste Teil der Megaseller-Reihe Grand Theft Auto erscheinen, hätte der das Potential, diese Ambitionen in Sachen Umsatz zu verwirklichen. Zumal Teil 6 wieder in Vice City angesiedelt sein wird – ein Schauplatz den viele Serien-Fans aus GTA Vice City in sehr guter Erinnerung behalten haben. Daneben wird man seitens Take-Two Interactive gewiss auf große Einnahmen durch Mobile-Titel erhoffen, hat der Publisher doch 2022 Zynga für 12,7 Milliarden US-Doller übernommen.