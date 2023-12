Automatischer Hype?

PC Xbox X PS5

Teaser Bald ist es soweit und Rockstar zeigt erstes offizielles Material zu GTA 6, zu dem zuvor schon Szenen aus einer rohen Version geleakt waren.

Zehn Jahre ist es her, dass GTA 5 erschien. Fünf Jahre sind seit Red Dead Redemption 2 vergangen. In 48 Stunden will nun Rockstar den ersten Trailer zu GTA 6 vorführen. Sticht die Reihe (respektive die Welten von Rockstar) für euch so heraus, dass ihr regelrecht Vorfreude angesichts des ersten Trailers empfindet?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild.