GTA6: Trailer anlässlich des 25. Geburtstags von Rockstar im Dezember

Die Nachricht, dass Rockstar an der Fortsetzung ihrer Erfolgsserie GTA arbeiten, ist längst kein Geheimnis mehr. Auf Twitter (X) haben die US-Amerikaner den ersten offiziellen Trailer für GTA 6 angekündigt:

Nächsten Monat feiert Rockstar Games sein 25-jähriges Bestehen. Dank der unglaublichen Unterstützung unserer Spieler auf der ganzen Welt hatten wir die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, die uns wirklich am Herzen liegen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, und wir sind euch allen sehr dankbar, dass ihr diese Reise mit uns teilt. Rockstar Games wurde 1998 mit der Idee gegründet, dass Videospiele für die Kultur genauso wichtig werden könnten wie jede andere Form der Unterhaltung. Wir hoffen, dass wir in unserem Bemühen, Teil dieser Entwicklung zu sein, Spiele geschaffen haben, die Sie lieben. Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit euch allen teilen können.