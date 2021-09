Bully - Die Ehrenrunde User-Artikel

Teaser Als ein neuer Schüler auf die Bullworth Academy kommt, ahnt noch niemand, dass er das ganze Schulleben dort umkrempeln wird. Sehen wir uns ein GTA an, das mehr als nur ein wenig aus der Reihe tanzt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bully - Die Ehrenrunde ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ach ja, die Schulzeit war schon schön… also, meine nicht, aber es soll ja Leute geben, die das so sehen. Jimmy Hopkins gehört definitiv nicht dazu. Seine Mutter hat wieder einmal geheiratet und ist mit ihrem neuen Mann für ein Jahr auf Hochzeitsreise. Jimmy wird derweil auf die Bullworth Academy abgeschoben. Natürlich lässt er sich das nicht gefallen…



GTA einmal anders

Ursprünglich erschien Bully – Die Ehrenrunde unter dem Titel Canis Canem Edit (lateinische Redewendung, heißt so viel wie „Hund frisst Hund“, also mit anderen Worten: Fressen oder gefressen werden – passt ganz gut) exklusiv für die PlayStation 2. Das war auch die Version, die ich zuerst gespielt habe, allerdings nur bis zu einer Mission am Anfang, bei der es einen Plotstopper-Bug gab. 2008 erschien das Spiel in einer Neuauflage auch für PC. Auf diese Version beziehe ich mich in diesem Artikel.



Ich hatte ja anfangs bereits angedeutet, dass wir es hier mit einem Spiel im Stile eines GTA zu tun haben. Und tatsächlich stammt es von Rockstar Games, also ist der Vergleich gar nicht mal so weit hergeholt. Es folgt auch dem GTA-Prinzip, nur eben in einer etwas harmloseren Variante, angepasst an eine Welt, die überwiegend von jugendlichen Schülern der Bullworth Academy bevölkert wird. Trotzdem wird man immer wieder auf typische Elemente eines GTA stoßen. Da wäre erst einmal die offene Spielwelt, die wir nach und nach erkunden und in der wir Missionen erfüllen müssen.

Unsere Gesundheit können wir durch Lebensmittel auffüllen, beispielsweise durch eine Limo aus einem Automaten (wenn man so etwas als Lebensmittel bezeichnen möchte). In Grand Theft Auto - San Andreas konnte die Lebensenergie etwa durch Sex mit einer Prostituierten aufgefüllt werden, eine Mechanik, die es in ähnlicher Form auch in Bully – Die Ehrenrunde gibt: Wenn man einem Mädchen Blumen oder Pralinen schenkt, darf man es küssen und erhält einen Teil seiner Lebensenergie zurück. Natürlich gibt es auch ein Fahndungssystem – durch bestimmte Handlungen lenken wir die Aufmerksamkeit von Präfekten und Polizisten auf uns. Und natürlich stehen uns auch diverse Fahrzeuge zur Verfügung, allerdings keine Autos, sondern ein Skateboard, Fahrräder aller Art sowie zum Ende hin ein Motorroller (Helm nicht vergessen!).



Willkommen an der wohl schlechtesten Schule des Landes...

Um die Bullworth Academy zu beschreiben, reicht es wohl, Jimmy Hopkins zu zitieren: „Die Absolventen von hier sind Waffenhändler, Serienkiller und Firmenanwälte.“ Das Lehrpersonal hat komplett einen Schaden (wie in meiner Schulzeit): Die Musiklehrerin ist drauf wie ein Hippie, schreckt aber auch vor Erpressung nicht zurück, um Schüler dazu zu bringen, bei einer Schulaufführung teilzunehmen. Der Englischlehrer hat ein Alkohol- und der Chemielehrer womöglich ein Drogenproblem. Der Biolehrer ist einfach nur gruselig, der Sportlehrer ein perverser Irrer, der das Verprügeln von Schwächeren auf dem Schulhof begrüßt und der Mathelehrer (als wäre das allein nicht schon schlimm genug) ist intrigant und verkauft Lösungen seiner Tests an zahlungswillige Schüler.

Hilfsbereit wie wir sind helfen wir den Leuten doch gerne.



Abgesehen von den normalen Schülern, die eigentlich nur Statisten darstellen, gibt es die Bullys, also Schulschläger, die man an ihren weißen Hemden erkennt. Die hauen einem grundlos aufs Maul (oder versuchen es zumindest). Davon abgesehen gibt es fünf Fraktionen, die alle jeweils einen Anführer haben und eine homogene Gruppe bilden. Diese entsprechen natürlich genau dem Klischee: Die Streber/Nerds interessieren sich für D&D und Wissenschaften aller Art. Sie halten sich gerne in der Bibliothek und im Observatorium auf. Der hochnäsige Derby führt die Preps an, allesamt reiche Schnösel, die auf alle herabsehen, die ärmer sind als sie. Ihre Freizeit verbringen sie gerne mit sportlichen Veranstaltungen wie Radrennen und Boxkämpfen.



Natürlich dürfen an einer amerikanischen Schule die Sportler-Idioten, Jocks genannt, nicht fehlen. Nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber geradeaus rennen und werfen können die gut (hatte solche Leute auch an meiner Schule, gibt‘s wirklich). Sie halten sich gerne in der Turnhalle und auf dem Football-Feld auf. Die coolsten Kids an der Schule – oder die, die sich dafür halten – sind die Greaser, die man an ihren Lederjacken erkennt. Ihr Revier sind die Werkstatt auf dem Campus sowie New Coventry, einem Stadtteil von Bullworth. Später kommen noch Städter hinzu, zu denen ehemalige Schüler der Bullworth Academy gehören, die von der Schule geflogen sind oder es gar nicht erst dorthin geschafft haben.



...und wir mittendrin

Jimmy muss in diversen Missionen das Vertrauen der einzelnen Fraktionen gewinnen und steigt nach und nach zu ihrem Anführer auf. Dabei schlägt er sich immer wieder mit Problemen herum. So muss er beispielsweise dem liebeskranken Johnny (Anführer der Greaser) helfen, da seine manipulative Freundin Lola ihn mit mehreren Typen betrügt und es liebt, Leute gegeneinander auszuspielen. Da sich diese Fraktionen jedoch nicht so ganz grün sind, muss Jimmy in einer Mission mal gegen eine bestimmte Gruppe zu Felde ziehen (wortwörtlich, manchmal liefern die Schüler sich regelrecht Scharmützel), nur um dann in der nächsten Mission Leuten einer anderen Fraktion zu helfen.

Anfangs tun wir uns mit Gary zusammen, der die Schule übernehmen will. Um Gary zu beschreiben, reicht es, zu erwähnen, dass er zu Halloween eine (angedeutete) Nazi-Uniform trägt. Also nicht unbedingt sympathisch. Von wegen Vogelschiss und so. Irgendwann setzt er aber seine Medikamente ab und steigert sich in die Sache rein: So unterstellt er Jimmy, ihn zu hintergehen, nur um ihn dann selbst dem größten Schulschläger Russel auszuliefern. Nachdem wir Russel besiegt haben, ist uns klar, dass der eigentliche Feind Gary ist, der ab da an immer wieder versucht, uns Steine in den Weg zu legen und teilweise unsere Zwischenerfolge zunichte macht. Er ist der finale Boss-Gegner des Spiels.

Von all dem bekommt der Direktor, Dr. Thaddeus Crabblesnitch, nichts mit. Vielleicht aus Ignoranz, vielleicht aus Inkompetenz. Als Pädagoge ist er allerdings von seinen Fähigkeiten überzeugt und kennt das Konzept der Selbstkritik nicht (ist bei dem einen oder anderen Pädagogen tatsächlich der Fall). Er sieht Jimmy als Störenfried an (eine nicht ganz unzutreffende Einschätzung), den er nur brechen und erziehen muss. Wie so mancher Pädagoge ist er der Meinung, die Weisheit mit dem großen Löffel gefressen zu haben und zu wissen, wie der Hase läuft.

Anzeige