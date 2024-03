GTA 6: Rockstar Games beendet Homeoffice

Xbox X PS5

Wenige Spiele werden so erwartet und gehyped wie der kommende sechste Teil der Grand Theft Auto-Serie. Um den Release nicht zu gefährden, geht das Entwicklerstudio Rockstar Games in Sachen Arbeitswelt wieder einen Schritt zurück.

Bisher ist der Titel besonders durch große Leaks aufgefallen. So gelangten bereits vor zwei Jahren jede Menge Videomaterial zum aktuellen Entwicklungsstand ins Internet. Auch die offizielle Enthüllung mittels Trailer Ende 2023 wurde überschattet, da dieser deutlich vor dem geplanten Zeitpunkt auf diversen sozialen Netzwerken und Video-Plattformen gesehen werden konnte. Diese Ereignisse dürften nicht unwesentlich zu der Entscheidung des Managements beigetragen haben, die Zeit der Homeoffice-Tätigkeit zu beenden. Bereits im Februar wurden einem Artikel von Jason Schreier auf Bloomberg zufolge alle Mitarbeiter der schottischen Niederlassung, auch bekannt als Rockstar North, aufgefordert ab April wieder fünf Tage pro Woche in den jeweiligen Bürogebäuden zu erscheinen. Die interne E-Mail der Geschäftsleitung, verfasst von Head of Publishing Jenn Kolbe, verwies dabei auf den Umstand, dass die letzte Entwicklungsphase begonnen habe:

Diese Änderungen versetzen uns in die Lage, mit dem nächsten Grand Theft Auto das Qualitäts- und Polishing-Level liefern zu können, das es benötigt und damit einhergehend auch einen Veröffentlichungsplan einzuhalten, die dem Umfang und den Ambitionen des Spiels entspricht.

Außerdem wäre die Anwesenheit auch aus Sicherheits- und Produktivitätsgründen notwendig. Das Vorhaben dürfte seitens der Angestellten auf wenig Gegenliebe gestoßen sein. Das hält die Verantwortlichen allerdings nicht von weiteren Schritten ab. Der britischen Gewerkschaft Independent Workers Union of Great Britain zufolge wird zum 15. April wohl nun auch die technische Basis, welche den Remote-Zugriff und damit die Arbeit von zu Hause ermöglicht, komplett abgeschaltet. Ausnahmeregeln sind nicht bekannt. Da ein riesiges Projekt nur durch international verteilte Teams umgesetzt werden kann, wird insbesondere die Abstimmung über die Zeitzonen hinweg für die Betroffenen herausfordernder werden. Entsprechende Befürchtungen zu Crunch-Szenarien dürfte es natürlich auch geben.

GTA 6 wurde für die Playstation 5 sowie Xbox Series X|S für das Jahr 2025 angekündigt. Versionen für andere Plattformen scheinen bisher kein offizieller Teil der Planungen zu sein.